Itinérant battu à mort: «Je veux savoir pourquoi ils ont tué mon fils»

MONTRÉAL | «Personne ne mérite de mourir de cette façon. C’est important pour moi de savoir ce qui est arrivé à mon fils et pourquoi ils l’ont tué.»

Patricia Ross est la mère de Sébastien Ross, ce sans-abri de 33 ans qui aurait été battu à mort en pleine rue, à la fin juillet, au centre-ville de Montréal.

La mère de la victime s’est présentée pour la première fois sur les lieux du meurtre, mercredi, tandis que les policiers de Montréal étaient eux aussi sur place pour rencontrer des témoins potentiels de la violente agression survenue le 22 juillet.

«Je suis arrivée ici en matinée, a dit Patricia Ross, qui demeure à Mirabel. J’ai fait le tour du secteur, je voulais voir où ça s’était passé, je voulais voir le nombre de caméras de surveillance...»

Mme Ross a la voix brisée. Elle ne comprend pas comment des gens sont capables de battre une personne à mort. Elle ne comprend pas ce qu’a pu faire son fils pour subir un tel traitement.

«En tant que parent, on veut savoir ce qui est arrivé à notre enfant. Jamais des choses comme ça ne devrait se produire, c’est inhumain», dit-elle en essuyant une larme.

Laissé pour mort

Sébastien Ross a été violemment battu par trois individus à la sortie des bars. Un conflit entre la victime et les trois hommes aurait vraisemblablement dégénéré. Sébastien Ross a été passé à tabac, sur la rue de la Montagne, entre le boulevard de Maisonneuve et la rue Sherbrooke. Ensanglanté, il a réussi à s’enfuir, mais s’est effondré quelques mètres plus loin.

Il a été transporté à l’hôpital dans un état grave, mais il n’a jamais repris conscience. Il a succombé à ses blessures trois semaines plus tard.

La police ne détient que très peu d’informations concernant les auteurs de ce meurtre.

Les trois individus seraient des Noirs dans la trentaine, s’exprimant en anglais et mesurant plus de 6 pieds. L’un d’eux avait des tresses rastas, ou «dreadlocks».

Après l’agression, une voiture de marque Honda avec des vitres teintées a aussi été vue en train de prendre la fuite.

Il s’agissait du 13e meurtre à être commis à Montréal depuis le début de l’année.

Toute personne qui détient des informations en lien avec ce crime peut communiquer avec Info-Crime, au 514 393-1133.