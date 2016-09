La Classique de golf Louis Coutu amasse 215 000$

Louis Coutu, vice-président, politiques commerciales du Groupe PJC, est très impliqué à titre de secrétaire du Conseil de la Société pour les enfants handicapés du Québec. En hommage à son travail exemplaire, le tournoi de golf annuel de l’organisme se tient depuis 2009 sous le nom de Classique de golf Louis Coutu. Cette année, sous la présidence d’honneur de Pierre Dion, président et chef de la direction de Québecor, l’événement a récolté la somme record de 215 000 $.

La Société pour les enfants handicapés du Québec tient à faire une différence auprès des jeunes handicapés. De gauche à droite, on voit Pierre Dion, président et chef de la direction Québecor, Jean Coutu et son épouse, Marcelle Lepine, Louis Coutu et Jean Duchesneau, président du CA de la Société pour les enfants handicapés du Québec.

La Résidence Papillon et l’Auberge Papillon offrent aux familles des séjours de répit. Julie Massicotte, des Productions Tapis Rouge, est en compagnie de l’animatrice de la soirée, Annie Pelletier.

Le Groupe de Restaurants Benny & Co a fait une importante contribution financière au Camp Papillon. Dans l’ordre habituel, on voit des dirigeants de l’entreprise, Yves Benny, Michel Lamy et Dino Di Girolamo.

Les membres de la famille Jean Coutu, dont Michel Trudeau, Collette Coutu et Joël Paquin, sont accompagnés de Pierre Dion, président et chef de la direction de Québecor.

Jean Coutu et son épouse Marcelle Lépine sont accompagnés de leurs enfants Louis, Sylvie et Marie-Josée, présidente de la Fondation Marcelle et Jean Coutu.

An-Lap Vo-Dignard, Financière Banque Nationale, est bien entouré de son adjointe, Stéphanie Langlais, Sandra Lalancette, L’Oréal, Nadine Frappier, Sylvie Goulet et Anne-Marie Taillefer du Groupe Jean Coutu, et Julie Gravel, de L’Oréal.

Le Camp Papillon permet aux enfants handicapés de vivre un séjour en pleine nature. Isabelle Desrochers, Cascades, est en compagnie de Sara Thivierge, Groupe Jean Coutu, François St-Louis, Société pour les enfants handicapés du Québec, et Joanne Legault, Laboratoires Jamieson.

La régionalisation des services de la Société occupe une place prépondérante. Sylvie Barriault, Groupe Jean Coutu, est entourée de Martin Dagenais, François Chapdelaine et Dominic Saint-Clair.