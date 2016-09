La situation se corse à Toronto

La victoire est allée au dossier d’Alex Cobb (1-0), lui qui a accordé seulement deux coups sûrs en six manches et deux tiers de travail. Le partant Marco Estrada (8-9) a hérité de la défaite chez les Jays. En cinq manches et un tiers, il a concédé quatre points et retiré sept frappeurs sur des prises.