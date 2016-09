Laurent Lessard n’a jamais reçu d’avis écrit du commissaire

LA HAVANE – Le ministre Laurent Lessard, qui n'a finalement jamais reçu d'avis écrit du commissaire à l'éthique, savait que la réembauche de son conseiller de longue date, en 2014, risquait de lui causer des problèmes en raison de la subvention de 3 M$ sollicitée par son entreprise.

Lorsque Yvon Nadeau est revenu travailler à son bureau de comté tout en demeurant pdg de Pyrobiom Énergies, M. Lessard lui avait d’ailleurs fait part de ses inquiétudes.

«J'ai dit attention, t'as une demande pendante au ministère des Ressources naturelles, je viens d'être nommé ministre de la Forêt. Tu vas travailler à mon bureau de comté», a raconté le ministre Lessard, en entrevue avec Pierre Bureau à TVA Nouvelles, en lien avec les dernières révélations de notre Bureau parlementaire.

Par précaution, les deux avaient alors demandé au commissaire à l'éthique quelles étaient les règles à suivre et ils assurent qu'elles ont été respectées.

Soulignons que selon le registre des lobbyistes, la demande de subvention déposée à l’époque pour le projet d’usine de transformation de résidus forestiers en biocarburant de Pyrobiom visait non seulement le ministère des Ressources naturelles, mais aussi celui des Forêts.

Le commissaire au lobbyisme se penche d'ailleurs sur le dossier à la suite des plaintes déposées par le PQ et la CAQ. Idem pour le commissaire à l’éthique, qui n’a toutefois retenu que la plainte rédigée par Agnès Maltais.

Un test de «compatibilité»

Contrairement à ce qu’avait laissé comprendre le ministre Lessard la semaine dernière, jamais le commissaire à l’éthique ne lui a produit d’avis écrit.

«C’est rare que le commissaire, apparemment, donne des instructions écrites», a fait savoir mardi le premier ministre Philippe Couillard, en marge de sa mission à Cuba.

«C'est une directive verbale», a plus tard précisé M. Lessard, à TVA Nouvelles, tout en réitérant sa demande au commissaire de rendre publique les directives dictées à l'époque.

Après avoir découvert que la conjointe de M. Nadeau, Stéphanie Donato, qui est aujourd’hui adjointe de direction chez Pyrobiom, avait déjà aussi travaillé au bureau de comté de Lotbinière-Frontenac, on a pu en apprendre davantage. Il appert que M. Lessard est aussi le parrain du fils de M. Nadeau.

«Ça fait quand même de la peine de voir ce qui se passe, a laissé tomber le ministre à ce sujet. On a fait une mesure de contrôle et là on me taxe d'être le parrain de son fils.»