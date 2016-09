Le délateur Sylvain Boulanger exigeait 10 millions $ à la SQ

«Il croyait que les Hells de Sherbrooke seraient frappés sous peu et avait peur d’être ramassé (...) et de passer le reste de ses jours incarcéré», précisent des rapports de la SQ.

Après avoir informé la SQ durant un an et empoché 76 650 $ pour ses renseignements, Boulanger est passé aux choses sérieuses le 25 mai 2007, en réclamant 10 millions $ pour ses services de témoin repenti.

Six jours plus tard, un Boulanger «insécure» dit aux enquêteurs qu’il «risque d’être éliminé un jour» par son ancien gang et qu’il «se sent surveillé».