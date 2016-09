Le «jeune» Weston prend du galon

Bien connu au Québec pour ses publicités des produits Choix du Président, Galen G. Weston succède à son père, W. Galen Weston, comme président exécutif de George Weston ltd, la plus grande entreprise de transformation et de distribution alimentaire au pays. Le «jeune» Weston, âgé de 43 ans, conservera ses responsabilités en tant que président exécutif et président de Loblaw, le plus grand épicier du Canada. Son père, âgé de 75 ans, avait pris le contrôle de la direction en 1974, quand il a succédé à son propre père.