Le tournoi de la rédemption

PITTSBURGH | Écartée du podium lors des trois derniers tournois olympiques, la Russie aura beaucoup de choses à prouver lors de cette Coupe du monde.

«En Russie, tout le monde attend le début de ce tournoi avec impatience», a déclaré Alexeï Emelin, au terme de l’entraînement matinal de son équipe.

Selon le défenseur du Canadien, une victoire russe lors de cette compétition pourrait effectivement servir de rédemption pour la déconfiture de Sotchi.

Après un tournoi à la ronde difficile, les Russes avaient vu leur parcours s’arrêter en quart de finale. Une honte pour cette nation.

«À mon avis, ce tournoi est plus gros que les Jeux olympiques. Avec l’équipe Europe et celle des jeunes Nord-Américains, ce sera encore plus compétitif», a indiqué Emelin.

La tâche s’annonce donc encore plus ardue pour les Russes qui se retrouvent au sein de la même division que la Suède, la Finlande et l’Amérique du Nord.

Lors de son bilan olympique, la Fédération de hockey russe avait pointé du doigt le jeu trop individualiste de sa formation. Voilà ce qui explique peut-être pourquoi seulement 10 joueurs présents à Sotchi sont de retour avec leur équipe nationale.

«Je n’aime pas regarder en arrière et m’attarder au passé. Je préfère aller de l’avant», a lancé Andreï Markov, à propos de cette déconfiture.

Un point d’interrogation

Cela dit, si les Russes présentent, une fois de plus, une attaque redoutable, certains ont des réserves quant à la qualité de leur brigade défensive.

Trois de leurs sept arrières, Nikita Zaitsev (0), Alexeï Marchenko (80) et Nikita Nesterov (84), ont moins de 100 matchs d’expérience dans la LNH et un autre, Dmitry Orlov, en compte à peine 201.

«Je crois qu’on a réalisé que ça ne commence pas seulement avec les défenseurs. Les cinq joueurs sur la patinoire doivent s’appliquer en défense, a souligné Markov. Il faut resserrer l’espace entre chacun de nous. Que ce soit en territoire défensif, en zone neutre et même en attaque.»

Pas de P.K. SVP

Partenaire de P.K Subban à la ligne bleue du Canadien, Markov a préféré ne pas commenter la transaction de l’été chez le Canadien. Du moins pour l’instant.

«Vous me poserez la question avant le début de la saison», a-t-il cordialement répondu, préférant se concentrer sur l’affrontement prévu en soirée contre le Canada.

Voisin de casier dans le vestiaire habituellement réservé aux visiteurs des Penguins, Emelin s’est timidement prononcé.

«Si Marc Bergevin a procédé à cette transaction, c’est sans doute qu’il considère que c’est mieux pour l’équipe», a déclaré Emelin.

«Plusieurs personnes m’ont parlé de Shea Weber. Apparemment, c’est un très bon gars», a-t-il timidement ajouté.