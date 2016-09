Le tunnel de l’illusion

Des gens sont-ils vraiment en train de déchirer leur chemise pour la construction d’un tunnel qui relierait le fin fond de Beauport au fin fond de Lévis, et ce, pour rien de moins que quatre milliards de dollars?

Vous pensez vraiment qu’un tel tracé, qui est pourtant considéré comme le plus approprié selon différents critères, réglerait les problèmes de congestion à Québec et Lévis? Le tunnel, précisons-le, ne serait pas en service avant 2030, en commençant la construction en 2016. Ça nous mène loin. Vous croyez aussi qu’on ne créerait pas bien d’autres problèmes, comme de la congestion à Beauport, et un étalement urbain sur la rive sud?

À cette étape, les politiciens qui font du millage sur ce projet utopique vendent du rêve et font preuve d’opportunisme. Les premières mentions dans les journaux sur un tunnel remontent – tenez-vous bien – à 1851. Le tout a, depuis, fait l’objet de nombreuses études, des années 40 jusqu’en 1999, qui tantôt le faisaient aussi atterrir sur Dalhousie ou dans Saint-Roch, à Québec, ou même dans le secteur de la traverse à Lévis.

Explosions des coûts

En plus des coûts de quatre milliards, selon l’étude dévoilée mardi, s’ajoutent 2,3 milliards sur 100 ans pour l’entretien, beaucoup plus coûteux qu’un pont. Or, si on regarde d’autres tunnels récents, on constate qu’il y a très souvent des dépassements de coût monstrueux. À Seattle, les coûts estimés à 1,35 milliard ont gonflé de 223 M$. À Boston, ils sont passés de 2,5 à 14,6 milliards $. Quant au fameux tunnel sous la Manche, que plusieurs n’ont pas hésité à citer en exemple, certes il a été réalisé en huit ans, mais ses coûts n’ont pas moins explosé, passant de 4,1 à 12,5 milliards d’euros il y a 20 ans. Rien pour donner le goût.

Puis, l’auteur de l’étude a bien expliqué pourquoi il serait impossible de songer à une sortie à l’île d’Orléans. Cela implique de construire un pont autoroutier, des coûts faramineux en raison de la voie maritime, des problèmes pour l’environnement et un paysage défiguré. Il faudrait aussi un très gros échangeur devant les chutes Montmorency, où il n’y a de surcroît pas l’espace suffisant. Soyons sérieux tout de même.