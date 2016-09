Le visage de cette jeune femme de 24 ans après 826 jours de sobriété est sublime

Une photo d’une utilisatrice de Reddit publiée après 826 jours de sobriété aurait été partagée plus d’un millier de fois, rapporte le site d’informations The Independent.

La comparaison de la photo de 2014 versus le cliché récent est incroyable et démontre bien toute la guérison par laquelle la jeune femme est passée pour se débarrasser de sa dépendance à la drogue.

L’internaute témoigne qu’après avoir consommé de l’héroïne pendant huit mois, la drogue l’avait «mangée jusqu’aux os.»

via Reddit

Son histoire qui accompagnait les deux photos :

«Le 11 juin 2014, je suis allée en prison pendant 36 jours. Sans entrer trop dans les détails, disons que j’étais dans une relation vraiment abusive qui a menée ma fille à aller habiter chez ma mère. Elle est toute ma vie, donc quand c’est arrivé, je suis tombée en dépression et j’ai atterris chez mon copain abusif, à la recherche de réconfort. Son remède pour me faire sentir mieux était l’héroïne. Après huit mois de consommation régulière et quelques tentatives échouées pour m’en sortir, j’ai dit au juge qui s’occupait du cas de ma fille que je consommais de la drogue et que j’avais besoin d’aide. Il m’a trouvé coupable d’outrage au tribunal et m’a mis en prison jusqu’à temps qu’il me trouve un lit en désintoxication. C’était le meilleur établissement pour la désintox. Le combat a été dur, teinté de hauts et de bas, mais aujourd’hui je suis à un point où j’ai l’impression que ce n’était qu’un mauvais rêve.»

Elle poursuit en précisant qu’elle ressentait un besoin de partager ces clichés. En rencontrant plusieurs personnes dans le même état qu’elle, elle voulait prouver que c’était possible de s’en sortir.

«Si une seule personne peut voir ça et que ça l’aide à reprendre sa vie en main, ça aura valu la peine.»