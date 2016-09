Les Cowboys ont toujours la plus grande valeur

Les Cowboys de Dallas valent actuellement 4,2 milliards $ et dominent toujours le classement annuel du magazine spécialisé «Forbes», qui a diffusé mercredi la version 2016 de sa liste d’équipes.

La formation texane devance les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Giants de New York, qui sont respectivement à 3,4 et 3,1 milliards $. Les 49ers de San Francisco (3 milliards $) et les Redskins de Washington (2,95 milliards $) complètent le top 5. Par ailleurs, la valeur des Rams de Los Angeles a doublé depuis leur déménagement. La concession auparavant située à St. Louis est sixième avec un total de 2,9 milliards $.

Les Bills de Buffalo (1,5 milliard $) sont en queue de peloton, derrière les Lions de Detroit (1,65 milliard $).