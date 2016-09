Les États-Unis octroient 38 milliards de dollars d’aide militaire à Israël

WASHINGTON | Les États-Unis ont octroyé mercredi 38 milliards $ d’aide militaire à Israël sur dix ans, une enveloppe record malgré les fortes tensions entre les alliés à propos de l’Iran et du processus de paix avec les Palestiniens.

Ce protocole d’accord pour la période 2019-2028, qui avait été dévoilé mardi, a été signé mercredi au département d’État par le sous-secrétaire d’État Thomas Shannon et les conseillers à la sécurité nationale des deux pays, l’Américaine Susan Rice et l’Israélien Jacob Nagel.

Ce document «constitue le plus important engagement d’assistance militaire bilatérale dans l’histoire des États-Unis», a souligné le président Barack Obama, cité dans un communiqué de la Maison-Blanche.

«Comme je l’ai répété, l’engagement de l’Amérique pour la sécurité d’Israël est inébranlable», a martelé le président démocrate, dont les relations personnelles avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sont notoirement exécrables.

La Maison-Blanche a précisé que sur les 38 milliards $, 33 milliards serviraient à financer l’achat d’équipements de défense et que cinq milliards seraient affectés au Dôme de fer (Iron Dome), un système d’interception de missiles conçu pour abattre roquettes, obus d’artillerie et projectiles de courte et moyenne portée visant des zones habitées en Israël.

L’accord décennal actuel expire en 2018 et se monte à 30 milliards de dollars d’aide militaire.

Le gouvernement israélien réclamait une augmentation considérable de l’enveloppe, la presse israélienne citant même le chiffre de 50 milliards de dollars. M. Netanyahu avait dit en vouloir davantage compte tenu de l’entrée en vigueur en janvier de l’accord international sur le nucléaire iranien signé le 14 juillet 2015 à Vienne entre Téhéran et les grandes puissances.

Ce texte, qui doit garantir la nature pacifique du programme nucléaire iranien, implique la levée de sanctions internationales contre la République islamique et donc des dizaines de milliards de dollars réinjectés dans l’économie iranienne, synonyme selon M. Netanyahu de menace accrue pour Israël.

De fait, les discussions américano-israéliennes sur l’aide militaire se sont tenues pendant des mois dans un climat de rare défiance qui caractérise les relations entre l’administration Obama et le gouvernement Netanyahu depuis des années.

En outre, les États-Unis et Israël étalent dorénavant leurs profondes divergences sur le conflit israélo-palestinien, pour laquelle la dernière médiation du secrétaire d’État John Kerry a échoué au printemps 2014.