Les prix des maisons ont baissé à Montréal et Québec en août

Les prix des propriétés ont chuté en août à Montréal et à Québec, et sur une période de 12 mois, les prix sont même en recul à Québec, relève l’indice mensuel de prix de maison Teranet-Banque Nationale.

Par rapport à juillet, les prix des maisons à Montréal ont glissé de 0,8% et à Québec, de 1,9%. Ces baisses contrastent avec les hausses observées dans les quatre marchés les plus effervescents au pays, soit ceux de Toronto (+2.8%), Victoria (+2.2%), Hamilton (+2%) et Vancouver (+1,7%).

Dans l’ensemble du pays, l’indice a augmenté de 1,5% le mois dernier, avec des gains dans sept des onze régions pistées. Il s’agit du troisième gain le plus élevé pour un mois d’août depuis la création de l’indice en 1999.

Sur une période de douze mois, la hausse de 11,4% de l’indice national ne s’explique que par les bonds de 25,8% à Vancouver (la plus forte augmentation jamais enregistrée), de 17,5% à Victoria, de 14,6% à Toronto et de 13% à Hamilton.

Les progressions dans plusieurs autres grandes villes canadiennes sont beaucoup plus modestes, telles qu’à Ottawa-Gatineau à 1% et Montréal à 0,6%.

Les prix ont même diminué dans trois agglomérations. Québec a enregistré une baisse des prix de 3,2%, Edmonton de 0,3% et Calgary de -4,5%.

L’économiste principal Marc Pinsonneault note qu’à Vancouver et à Toronto, les hausses de prix se sont accélérées autant pour les appartements que pour les autres types de logements.