Pendant qu’on peut

Quand on était gosse, haut comme trois pommes, on nous disait souvent qu’il fallait préparer son avenir. Aujourd’hui, même si on est devenu un vieux pommier, il faut encore le préparer mais pas exactement de la même façon. Il existe, depuis quelque temps et en ligne jusqu’au 18 novembre, une pétition demandant au gouvernement d’améliorer la qualité des repas dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée. Si vous ne voulez pas finir en mangeant des pétates en purée à l’eau claire, c’est le temps de grouiller. On ne demande pas filets mignons, langoustines et cuisses de grenouilles. On veut tout simplement des produits frais, des fruits et des légumes et de la bonne viande comme du veau et du porc. Des repas équilibrés suivant le Guide alimentaire canadien. C’est la moindre des choses pour les bâtisseurs de ce beau Québec. En ayant une petite pensée pour ceux qui sont déjà coincés dans le système, vous pouvez adhérer à cette pétition et c’est simple comme bonjour.