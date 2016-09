Perquisition de l'UPAC à l'Hôtel de ville de Saguenay

Des agents de l’Unité permanente anti-corruption (UPAC) sont débarqués à l’Hôtel de ville de Saguenay, mercredi matin.



Une vingtaine d’agents mènent des perquisitions à Saguenay, tôt mercredi matin, confirme la porte-parole Anne-Frédérick Laurence, de l’UPAC.



Les perquisitions sont liées à des enquêtes en cours sur la corruption dans des contrats publics. Mme Laurence ne peut en dire davantage.



Le maire de Saguenay, Jean Tremblay, martèle qu’il a rien à se reprocher, mais que la descente de l’UPAC n’a rien de plaisant.

«Quand tu vois l’UPAC à l’Hôtel de ville et que t’es maire, quand même, c’est pas un honneur, ce n’est pas plaisant. Je ne passerai pas une belle journée», a admis M. Tremblay, en entrevue à LCN.



Il ajoute que les agents en auront pour une partie de la journée et que l’Hôtel de ville sera en conséquence fermé. L’UPAC a l’intention de saisir des ordinateurs pour leur enquête, selon le maire.



Selon M. Tremblay, l’UPAC s’intéresse à un voyage en Europe de deux conseillers municipaux dont les motifs se seraient avérés plus personnels que professionnels.



L’autre lieu visé par la perquisition serait les locaux de Promotion Saguenay.