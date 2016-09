Pompeii, l’exposition la plus populaire en quinze ans

Grâce à l’exposition Pompeii, le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) a enregistré son plus grand succès des 15 dernières années. Selon les données dévoi­lées par le Musée, 310 000 personnes auraient franchi ses portes pour la voir, entre février et septembre. Pompeii, dont la fréquentation à Montréal a été plus importante qu’à Toronto (elle y avait attiré 273 000 personnes, en 2015), se classe désormais au quatrième rang des expo­sitions les plus populaires du MBAM au cours des 30 dernières années.