Quand Los Angeles observe Québec...

LOS ANGELES | Dimanche, les Rams disputeront leur premier match à Los Angeles depuis qu’ils ont quitté les lieux, en 1994. Derrière ce grand retour, un groupe a longuement milité pour le retour de la franchise de la NFL dans la mégapole californienne. Sa plus grande inspiration? Québec et sa Nordiques Nation!

En 2009, lorsque le groupe Bring back the Los Angeles Rams a été fondé, les rumeurs sur le retour éventuel de la NFL à Los Angeles étaient à peine embryonnaires. Peu à peu, dans les années suivantes, le projet a pris de l’ampleur et il devenait de plus en plus clair que la ligue souhaitait réintégrer le deuxième plus gros marché aux États-Unis.

Dans l’ombre, le groupe de partisans prêchant pour le retour des Rams a pris d’abord une ampleur modeste. Mais l’idée de se faire remarquer dans son obsession de ravoir son équipe a germé en reluquant une autre bande d’irréductibles, à l’autre bout du continent.

«Nous avons observé d’autres efforts similaires qui étaient menés ailleurs en Amérique. Nous voulions voir quelles villes tentaient de ramener une équipe sportive pour savoir comment elles procédaient. Nous avons vite constaté que le groupe qui semblait obtenir le plus de visibilité était la Nordiques Nation», a indiqué le directeur de Bring back the Los Angeles Rams, Tom Bateman, en rencontre avec Le Journal.

Des voyages impressionnants

Aux yeux du groupe, il ne faisait aucun doute que l’atteinte de l’objectif passait par le même type de démonstrations qu’organisaient les disciples du retour des Nordiques à Québec. «Nous avons été impressionnés de voir que le groupe de Québec était parvenu à amener plus de 1000 partisans lors d’événements dans des arénas et nous nous sommes dit que ce serait génial d’en faire autant. «Ils ont réussi à être très visibles publiquement dans leur désir de revoir les Nordiques. Nous avons constaté à quel point ces gens étaient les plus organisés parmi les groupes que nous observions. Nous nous sommes dit que c’est ce qu’il fallait tenter d’imiter pour être crédibles», a raconté Tom Bateman.

Au fil des nombreuses rumeurs qui ont alimenté le possible retour des Rams à Los Angeles, le groupe a connu une importante croissance, ralliant aujourd’hui plus de 78 000 membres.

Le tout a pris de l’expansion quand le regroupement de partisans a lui aussi choisi de se faire voir, que ce soit dans des rencontres des propriétaires ou dans des matchs de la NFL à San Diego, Oakland, San Francisco et en Arizona. Lors d’un match à San Diego, ils étaient plus de 15 000 personnes à manifester leur désir de revoir les Rams à Los Angeles, sous les yeux du propriétaire des Rams de St-Louis, Stan Kroenke.

AFP

Un retour exaltant

Le 12 janvier au soir, le rêve s’est finalement concrétisé. La ligue annonçait que les Rams quitteraient St-Louis pour Los Angeles.

«On voulait tellement que ça arrive et on était tellement concentrés sur l’objectif que ce n’est qu’au fil d’arrivée qu’on a pu apprécier le moment. Le soir du 12 janvier, je me suis rendu le premier sur le site de Hollywood Park, où ils vont construire le futur stade. Je me suis dit que ça y était et je suis devenu très émotif. C’était finalement arrivé. Par la suite, des gens sont arrivés par milliers, de manière improvisée, pour célébrer», s’est remémoré Bateman.

Et malgré une humiliante raclée de 28-0 subie par les Rams aux mains des 49ers à leur premier match lundi soir, le bon vieux Memorial Coliseum risque de trembler pour le premier match local de l’équipe, dimanche.

«Pour nous, le retour des Rams n’était pas un simple souhait. C’était notre priorité et notre mission», a insisté le militant.

De la tristesse à l’exaltation

FBN-SPO-DALLAS-COWBOYS-V-LOS-ANGELES-RAMS AFP

LOS ANGELES | De nombreux partisans de longue date ont vécu avec dégoût le déménagement des Rams vers St-Louis, mais voient leurs plaies cicatrisées 22 ans plus tard avec le retour au bercail de leurs favoris.

Même si leurs Rams se sont fait allègrement tabasser devant les yeux de l’Amérique lundi soir à San Francisco, les fiers partisans étaient présents en grand nombre dans la région de Thousand Oaks, mardi soir, pour acclamer l’entraîneur-chef Jeff Fisher lors des débuts de son émission de radio devant public.

«Je suis un fan depuis les années 1970 et j’étais blessé quand ils ont quitté. J’ai toujours aimé profondément cette équipe et je ne pouvais pas changer d’allégeance quand elle est partie. J’ai lu tous les articles et écouté toutes les entrevues qui évoquaient le retour possible des Rams. Aujourd’hui, c’est le bonheur à l’état pur», a lancé Calvin Ward, de Westlake Village, vêtu du chandail du porteur Todd Gurley.

Les Rams avant la famille !

Tous les partisans croisés par Le Journal arboraient le sourire du conquérant. Même que Robert Jaffe, qui habite le comté de Ventura, n’a pas hésité à positionner le retour des Rams au sommet de ses expériences de vie.

«Les trois plus grands moments dans ma vie sont la naissance de mes deux enfants et l’annonce du retour des Rams, que j’ai de la difficulté à ne pas mettre au premier rang! À la maison, on hurlait comme des fous», a affirmé le joyeux personnage, en faisant un clin d’œil à fiston à ses côtés.

«Ça a été interminable comme attente, mais je suis heureux qu’ils aient choisi le bon moment, avec l’assurance de la construction d’un nouveau stade. Je me tenais très au courant des problèmes à St-Louis avec le bail et les foules. J’ai toujours cru que les Rams allaient revenir au bercail.»

Entre joie et tristesse

Pour Lisa Sherman, qui réside à Orange County, à travers tout le bonheur de revoir les Rams à Los Angeles, il y a aussi un brin de compassion pour les partisans de St-Louis, qui ont vu l’équipe leur être arrachée.

«J’adore les Rams depuis que je suis petite et j’ai continué de les appuyer à St-Louis. Quand les rumeurs de déménagement à Los Angeles ont commencé à circuler il y a quelques années, j’ai mis de l’argent de côté pour des billets de saison. Lors de l’annonce du retour, j’en avais les larmes aux yeux.

«En même temps, c’est triste pour les gens de St-Louis... Sauf qu’ils ne remplissaient plus leur stade à moitié pour les Rams», a-t-elle conclu.

Les Rams et juste les Rams!

LOS ANGELES | S’il y a un constat qui se dégage après avoir rencontré plusieurs partisans à Los Angeles, c’est que les Chargers, qui doivent annoncer en janvier leur intention de rester à San Diego ou encore de déménager à Los Angeles comme seconds violons dans le futur stade des Rams, ne semblent pas les bienvenus. «Ce qu’on voulait, ce n’était pas le retour de la NFL à Los Angeles, mais celui des Rams. On a travaillé trop fort pour ravoir notre équipe. Pas question de partager le plaisir avec un autre», a résumé Tom Bateman, en écho à plusieurs autres voix.

Valeur à la hausse

Plusieurs partisans désertés à St-Louis ne sont pas près de pardonner au riche propriétaire des Rams, Stan Kroenke, d’avoir plié bagage vers la Californie. Toutefois, si l’on écarte le facteur émotif de l’équation pour ne considérer que l’impact sur le plan financier, difficile de prétendre que l’homme d’affaires a mal calculé. Selon Forbes, les Rams ont doublé leur valeur, maintenant estimée à 2,9 milliards, par rapport à l’an dernier. Le magazine estime que la valeur grimpera même à plus de 4 milliards une fois l’énorme projet immobilier en branle et le stade ouvert en 2019, le tout au coût de 3 milliards. Ça valait la peine de débourser des frais de déménagement de 550 millions à la ligue!

Du kilométrage en masse!

Si les joueurs des Rams remplissent des notes de frais, les montants de kilométrage remboursés seront élevés. L’équipe a tenu ses activités hors-saison à Oxnard, à 100 km du Memorial Coliseum, où ils joueront leurs matchs pour les trois prochaines saisons. Le camp d’entraînement s’est déroulé à Irvine, à 65 km au sud-est de Los Angeles. Le site d’entraînement pour les prochaines années est situé à Thousand Oaks, à 90 km au nord-ouest de la grande ville. Voilà plusieurs heures de bonheur dans le légendaire trafic californien!