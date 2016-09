Santé: Québec abolit les frais accessoires

QUÉBEC | Le ministre de la Santé du Québec Gaétan Barrette a annoncé la fin des frais accessoires liés à des soins assurés demandés aux patients par les médecins.

Ces frais étaient parfois exigés pour des gouttes ophtalmologiques ou pour des analyses d’urine ou de sang.

Le ministre dit qu’avec le rattrapage salarial, les médecins n’ont plus de raison de demander de l’argent aux patients.

Les médecins ne seront pas dédommagés pour ce changement qui devrait entrer en vigueur en janvier.

«Il n’y aura pas de compensation additionnelle pour l’absorption de ce frais», a mentionné le ministre en conférence de presse à Québec.

Gaétan Barrette a dit que les médecins recevaient au moins 13 millions de dollars annuellement en frais accessoires pour des soins couverts par la Régie de l’assurance maladie.

En mai, la vérificatrice générale avait affirmé que le ministère de la Santé avait complètement perdu le contrôle concernant ces frais exigés aux patients.

Le ministère « ne s'acquitte pas bien de l'encadrement de la facturation des frais en clinique pour les frais médicaux», avait alors déploré Guylaine Leclerc qui avait ajouté qu’il ne disposait pas «d'un portrait d'ensemble des frais facturés en clinique aux patients».

Dans son rapport accablant, la vérificatrice générale avait rappelé que les médecins rémunérés en vertu d'ententes entre leurs fédérations respectives et la RAMQ ne peuvent exiger ni recevoir, pour un service assuré, de paiement «pour le service rendu, ni pour des services ou fournitures accessoires à ce service assuré, à moins que cela ne soit prévu à l'entente de rémunération».

Bien que certains frais accessoires soient permis, notamment pour des médicaments, des substances anesthésiques, des stérilets, plâtres ou attelles, la facturation de frais non autorisés était devenue généralisée. Ces frais existent notamment sous forme de forfaits annuels, de frais d'ouverture de dossier, de frais de fonctionnement, etc. La décision annoncée par le ministre Barrette mercredi a donc pour but de mettre fin à ces pratiques.