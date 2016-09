Rita Ora n’a pas aimé qu’on la prenne pour becky

Rita Ora n’est pas ­contente. En avril, les fans sont devenus fous lorsque Beyoncé a dévoilé son album ­Lemonade et la chanson Sorry, qui ­semblaient évoquer un partenaire infidèle, auquel elle reprochait d’avoir une relation avec «Becky aux beaux cheveux».

Aujourd’hui, Rita Ora, 25 ans, s’exprime enfin sur le sujet. «Jay-Z est mon inspiration et l’une de mes idoles – pour ses textes, sa musique, sa sagesse dans le business, a-t-elle confié à Vanity Fair. Je les admire toujours lui et sa femme, tous les jours. Beyoncé était l’une de mes plus grandes idoles quand j’étais petite.»