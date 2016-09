Sauver la planète une brosse à dents à la fois

Et si vous pouviez contribuer significativement à préserver l’environnement seulement en changeant de brosse à dents?

Voilà ce que propose la jeune entreprise gatinoise OLA Bamboo avec ses brosses à dents 100 % biodégradables.

Lancée mercredi, la boutique en ligne offre des brosses à dents conçues en bambou moso complètement compostable et en poils de nylon recyclables et/ou biodégradables à moyen terme.

Cette variété de bambou n'est pas consommée par les pandas et est une ressource qui se renouvelle rapidement en plus d'avoir des propriétés antimicrobiennes naturelles.

L’une des entrepreneurs derrière le projet, Vicky Jodry, a eu l’idée de lancer OLA Bamboo lorsque deux connaissances ont entrepris une vie sans plastique ou du moins tentent de diminuer le plastique dans leur vie.

«Elles m’avaient parlé qu’elles aimeraient se trouver des brosses à dents en bambou, mais qu’elles avaient de la difficulté à en trouver. Souvent, les rares produits qui sont disponibles au Québec se retrouvent dans certains commerces spécialisés, mais sont emballés avec du plastique. Sinon, il faut commander à l’étranger, explique la jeune femme. Nous voulions donc rendre ce type de brosse à dents plus accessibles et nous offrons aussi notre produit emballé dans du carton. On est rendus là en 2016!»

De plus, environ 4,9 milliards de brosses à dents en plastique se retrouvent dans les océans et dépotoirs chaque année, une motivation de plus pour Vicky et ses acolytes Jean-Philippe Bergeron et Simon-Pierre Ouellet qui souhaitent réduire les empreintes de plastique avec leur petite entreprise.

Cliquez ici pour commander votre brosse à dents OLA Bamboo