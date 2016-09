Seguin a tenté de cacher sa blessure

PITTSBURGH | Pour rien au monde, Tyler Seguin n’aurait raté la Coupe du monde. Voulant à tout prix prendre part à ce tournoi, l’attaquant des Stars a tenté de cacher une blessure à une cheville à Mike Babcock et ses adjoints.

C’est en voyant qu’il était incapable de donner son plein rendement, lors de l’entraînement de mardi, que Seguin s’est rendu à l’évidence.

«Il est venu nous voir et il nous a dit qu’il n’avait pas été tout à fait honnête», a raconté Mike Babcock, dans les heures précédant l’affrontement entre le Canada et la Russie.

Cela dit, l’entraîneur de l’équipe canadienne et des Maple Leafs n’en veut pas au jeune athlète.

«Les gars veulent absolument jouer. Ils pensent qu’ils seront en mesure de supporter la douleur et que la situation s’améliorera», a indiqué Babcock, racontant avoir vécu des situations similaires lors des Jeux olympiques de 2010 et de 2014.

«Mais hier (mardi), dès qu’il essayait de pousser, la douleur se faisait sentir. J’ignore ce que ça signifie d’un point de vue médical, mais du point de vue d’un entraîneur, ça veut dire que ça ne va pas très bien», a ajouté le vénérable pilote.

Le trajet en voiture

L’équipe canadienne a donc dû passer un appel d’urgence à Ryan O’Reilly. Le joueur des Sabres se trouvait justement à Buffalo lorsque le téléphone a sonné.

«J’étais à la maison en train de relaxer après un entraînement. On m’a demandé en combien de temps je pourrais me rendre à Pittsburgh. J’ai sauté dans ma voiture et j’ai roulé jusqu’ici», a raconté O’Reilly, l’attaquant le plus utilisé, en moyenne par match, la saison dernière.

Si le Canada lui a fait appel, c’est entre autres en raison de ses succès dans le cercle des mises en jeu (56,5%) et de sa complicité avec Claude Giroux, lors des Championnats du monde de 2015.

En 10 matchs, O’Reilly et Giroux avaient respectivement inscrit 11 et 10 points pour aider le Canada à remporter l’or.

«Claude est tellement créatif que jouer avec lui n’a rien de compliquer. Tout ce que tu as à faire, c’est patiner et te démarquer.»

Reste à espérer que le Franco-Ontarien sera au sommet de sa forme.