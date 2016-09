Taïwan frappé par le super-typhon Meranti, le plus puissant en 21 ans

Trafic des ferries suspendu, conteneurs et bateaux renversés dans un port inondé par d’immenses vagues, toitures arrachées par des vents de plus de 230 km/h: le sud-est de Taïwan a été frappé mercredi par le typhon Meranti, le plus puissant depuis 21 ans.

Meranti, qui se dirige vers le nord-est dans le détroit de Taïwan, est attendu jeudi dans le sud de la Chine, selon l’agence chinoise Xinhua. Les autorités chinoises ont appelé la population de cette région à rester chez eux et les bateaux devaient rester au port en raison de fortes vagues attendues.

«C’est le plus puissant typhon touchant Taiwan depuis 21 ans en terme de puissance maximum des vents près du centre», a déclaré le météorologiste Hsieh Pei-yun. Pour l’heure, neuf personnes ont été légèrement blessées, selon les autorités locales.

Vers 02H15 GMT, les rafales de vents du super-typhon ont atteint 263 km/h au sud-ouest de Hengchun, la pointe sud de l’île. Ils étaient encore de 227 km/h à 60 km de l’île taiwanaise de Penghu huit heures plus tard.

Mercredi matin, la station météorologique de Hengchun a enregistré les vents les plus forts de son histoire, selon l’Agence météorologique centrale de Taïwan.

Dans le port de Kaohsiung, au moins 10 cargos ont rompu leurs amarres, dont un bateau de 140 000 tonnes, selon les autorités locales. Des conteneurs ont été renversés par les rafales et les hautes vagues inondant les berges.

La télévision a diffusé de spectaculaires images de bourrasques et de routes inondées dans le Parc national de Kenting, à la pointe sud, une zone prisée des touristes pour ses plages de sable blanc.

Les écoles sont demeurées fermées dans la plupart des comtés du sud et de l’est de l’île tandis que le trafic ferroviaire était suspendu sur toute la côte est.

Cela devrait perturber les départs en vacances, alors que débute jeudi la Fête de la mi-automne, ou Fête de la lune, qui offre un long week-end aux Taïwanais.

Près de 1500 personnes ont été évacuées de zones à risque et hébergées dans des logements temporaires, selon le Centre taïwanais des Opérations d’urgence.

Meranti avançait en direction du nord-ouest dans le détroit de Taïwan à 18 km/h.