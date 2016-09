Un grand spectacle multimédia dans le Vieux-Port l'été prochain

Le Vieux-Port de Montréal sera le théâtre d'un spectacle multimédia créé spécialement pour le 375e anniversaire signé et dirigé par le metteur en scène Daniele Finzi Pasca l'été prochain.

Quelque 100 représentations de cette production à grand déploiement baptisé Montréal AVUDO seront offertes gratuitement du 17 mai au 2 septembre 2017 dans le secteur ouest du Vieux-Port de Montréal à proximité du Quai des Convoyeurs et du Centre des Sciences de Montréal.

Se déployant sur l'eau, Montréal AVUDO sera un hommage poétique au Fleuve au fil du temps comme au fil des saisons. L'eau du Fleuve, omniprésente, parlera au moyen d'installations et de projections de grande envergure.

On rendra hommage à un fleuve témoin des racines de l'Île jusqu'au Montréal d'aujourd'hui et ce, ponctué de rencontres de personnages plus ou moins connus.