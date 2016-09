Une 13e carcasse de béluga retrouvée cette année

TROIS-PISTOLES - Un béluga de quatre mètres a été retrouvé mort, échoué mardi sur une plage de Trois-Pistoles. Il s'agit de la 13e carcasse de cétacé découverte sur les berges du Saint-Laurent depuis un an.

La carcasse de l’animal marin a été envoyée à la Faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe pour déterminer la cause exacte de la mort.

C'est la quatrième carcasse cette année sur laquelle on peut procéder à une nécropsie, puisqu'elle est en bonne condition.

Depuis sept ans, on retrouve en moyenne 15 carcasses de bélugas sur les berges du Saint-Laurent. Au début du mois de septembre, le mammifère a été classé espèce en voie de disparition par le gouvernement canadien.

Selon les derniers chiffres, la population de béluga du Saint-Laurent n’est plus que de 900 individus et elle diminue de 1 à 1,5 % chaque année. Et ce même si la qualité de l'eau du fleuve Saint-Laurent s'est améliorée au cours des dernières années.

Cette situation n’est pas sans inquiéter le Groupe recherche et éducation mammifères marins (GREMM), qui craint la disparition du béluga.

Au cours des prochaines années, le GREMM a l’intention de surveiller l'augmentation de la température de l'eau, la hausse du trafic maritime, la diminution des stocks de poisson, ainsi que la concentration de contaminants dans l’eau.