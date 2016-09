Une nouvelle chanson de Bobby Bazini vendredi

Bobby Bazini est de retour. L'artiste de Mont-Laurier lancera vendredi C'est la vie, premier extrait de son nouvel album qu'il a enregistré avec une équipe d'étoiles d'auteurs qui ont travaillé avec des stars de la trempe d'Adele et Ed Sheeran.

Ne vous fiez pas au titre en français. Comme il l'a fait sur ses deux premiers albums, Bazini chante en anglais sur C'est la vie.

Le titre est une suggestion du réalisateur de l'album, le Londonien Martin Terefe. Ça ne vient pas de n'importe qui. Ce type était derrière la console quand Jason Mraz a enregistré son grand succès I'm Yours.

«Il m'a dit: t'es francophone, ce serait cool d'intituler la chanson C'est la vie. Il trouvait que ça faisait un lien avec mes racines. En plus, c'est une expression qui est utilisée en anglais», a raconté Bazini, que Le Journal a joint, mardi, pendant une tournée de promotion dans l'ouest canadien.

Une liste de rêve

Terefe n'est pas la seule grosse pointure de la musique pop qui a accepté de travailler avec le Québécois sur cet album, qui sortira en novembre à une date encore non déterminée.

Dans le livret, on lira le nom de Jake Gosling, l'homme qui a mis en orbite la carrière d'Ed Sheeran et qui compte aussi les Libertines et One Direction parmi ses clients. Aussi à l'écriture, un certain Eg White, qui a par le passé prêté sa plume à Adele, Florence and the Machine et Céline Dion.

«Au début, on m'a demandé de faire une liste des auteurs avec qui je rêvais de travailler et la plupart ont accepté. C'est drôle parce que tu écris avec le gars qui a écrit avec Ed Sheeran mais ça sonne Bobby Bazini. C'est capotant de voir qu'ils peuvent comprendre ton son après seulement une rencontre», s'étonne Bobby Bazini.

Un jour à la fois

Et qu'en est-il du son Bazini sur ce troisième album? Le principal intéressé affirme que ce sera différent, mais sans qu'il perde son identité musicale. Le soul, le gospel, le country seront encore présents, mais avec davantage de pop et de rock. «Un mélange de rétro et de moderne», dit-il.

Quant au rêve d'une carrière internationale, il est encore bien présent.

«J'espère que cet album va m'amener plus loin, mais j'essaie de prendre ça un jour à la fois. Je veux avoir la surprise de le découvrir au fur et à mesure», conclut-il sagement.