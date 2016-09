Une réédition vinyle pour les 30 ans du premier album des Beastie Boys

En 1986, l’album Licensed To Ill propulsait la carrière du trio new-yorkais. Pour célébrer son trentenaire, une réédition vinyle sera lancée.

Comme le mentionne le site Consequence of sound , Licensed to Ill, paru le 15 novembre 1986, a été le premier album hip-hop à se hisser au TOP 200 du palmarès Billboard.

C’est le 14 octobre prochain que les fans du groupe pourront se procurer cette édition spéciale en vinyle 180 grammes. Il est possible de toutefois de la pré-commander en passant par le site des Beastie Boys

Ce premier opus du groupe (qui cessa ses activités après la mort de MCA en 2012) nous a fait connaître les pièces Brass Monkey, No sleep ‘til Brooklyn et, bien sûr, Fight for your right(to party).