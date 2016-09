Une transaction de 66 milliards $ US

Le chimiste Bayer a réussi mercredi à acheter le fabricant américain controversé de pesticides et semences OGM Monsanto, un mariage fustigé à la fois par les défenseurs de l'environnement et les agriculteurs.

«Bayer et Monsanto ont signé mercredi un accord de fusion ferme», au prix de 128 dollars US par action en numéraire, a annoncé Bayer dans un communiqué.

Cela donne une valeur de 66 milliards de dollars US (87 G$ CAN) au fabricant américain de l'herbicide Roundup (glyphosate), dont les effets sur la santé humaine sont controversés.

Bayer remporte de loin la médaille de la plus grosse acquisition par une entreprise allemande, jusque là détenue par Daimler, qui avait payé 36 milliards de dollars en 1998 pour Chrysler.

« Trop cher »

Roi des semences OGM de maïs, blé et autre soja, Monsanto avait décliné les différents relèvements de prix proposés depuis la première offre à 122 dollars par action en mai, faisant savoir qu'un autre chimiste pourrait se mettre sur les rangs pour l'acquérir.

L'autre grand nom de la chimie allemande BASF, souvent cité comme possible chevalier blanc, a refusé d'entrer dans l'arène.

«Bayer paie vraiment trop cher (...) Il va vraiment falloir qu'il en tire le meilleur», prévient Peter Spengler, analyste chez DZ Bank.

Le groupe de Leverkusen défend, lui, sa décision en insistant sur les défis de nourrir une population mondiale toujours plus importante et la forte complémentarité des deux groupes.

«Nous allons accélérer l'innovation en agriculture», notamment en renforçant la recherche et le développement, a promis, lors d'une conférence téléphonique, Hugh Grant, patron de Monsanto.

À eux deux, Bayer, également groupe de pharmacie, et Monsanto pèseront 23 milliards d'euros (34 G$ CAN) de chiffre d'affaires annuel, avec pas loin de 140 000 employés.

Moins enthousiastes

En Bourse, les investisseurs étaient moins enthousiastes: Bayer n'a gagné que 0,27 % à 93,55 euros (139 $ CAN) à Francfort, tandis que Monsanto ne prenait que 1,30 % à 107,48 dollars US (160 $ CAN) à Wall Street, loin du prix offert par Bayer.