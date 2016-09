Valeur foncière: une hausse qui pourrait faire mal aux commerçants

Déjà pris à la gorge à cause des chantiers, les commerçants sont les plus touchés par la nouvelle hausse de la valeur des propriétés à Montréal.

Des commerçants espèrent que la hausse de près de 10% de la valeur des bâtiments commerciaux n'affectera pas leur compte de taxe. D'autres demandent même un coup de pouce de la part de la Ville pour réussir à survivre le temps que les travaux finissent. Pourtant, cette hausse est moins importante qu'en 2014, qui était de 17,5% lors des dernières évaluations foncières.

«Quand vous rentrez dans des travaux, si vous arrivez à payer ces 10% d'augmentation c'est que vous avez réussi à survivre à ces travaux», lance Éric Luxemberg, du restaurant Chez Éric dans le Vieux-Montréal.

Comme le recommandait le comité qui s'est récemment penché sur la fiscalité des entreprises, Projet Montréal demande qu'on alloue un congé de taxes aux entreprises les plus touchées par les travaux.

Or, la Ville n'aurait pas tous les pouvoirs nécessaires pour alléger le fardeau des entreprises, rappelle le président du Comité exécutif, Pierre Desrochers.

«On n'a pas les outils qui nous permettraient de faire certains allègements. La loi sur la métropole nous permettra de revoir les catégories [de taxation], entre autres des taux différenciés pour les premiers 500 000$ d'évaluation», explique-t-il.

Pour la conseillère Laurence Lavigne-Lalonde, Montréal n'a pas à attendre cette loi pour commencer à aider les entreprises. Elle suggère, par exemple, que Montréal s'inspire de la Ville de Québec et offre des taux moins élevés aux petites entreprises, ou que le montant des taxes soit basé en partie sur la valeur de location et non sur la valeur foncière.