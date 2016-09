Vol de document à la CAQ: Legault soupçonne un employé du bureau du PM

François Legault soupçonne un employé du cabinet du premier ministre d’être impliqué dans le vol de document perpétré par un transfuge caquiste qui devait travailler pour Dominique Anglade.



«On est en train d'analyser quelle a été l'implication de Yan Plante dans ce dossier-là, puis de voir s'il doit y avoir des poursuites aussi contre Yan Plante. Donc, on est en train de travailler le dossier», a lancé le chef de la CAQ lors d’un point de presse mercredi à l’Assemblée nationale.



Yan Plante est un ancien chef de cabinet adjoint de François Legault et a quitté la CAQ cet été. Au milieu du mois d’août, il a été recruté par le Bureau du premier ministre à titre de responsable des «enjeux stratégiques et des événements spéciaux».



La CAQ fait un lien entre ce premier transfuge et un second, Frédéric Schautaud, qui a déserté la CAQ au début de septembre pour joindre le cabinet de la ministre de l’Économie Dominique Anglade.



Le gouvernement Couillard a dû renoncer à son embauche la semaine dernière après que la Coalition l’eut mis en demeure, l’accusant d’avoir dérobé des documents confidentiels une journée avant son départ. La CAQ soutient maintenant qu’il soit possible que ce vol soit une commande de M. Plante, que ce dernier était en communication avec M. Schautaud et que le stratagème aurait pu être planifié de longue date.



«Ce qu'on n'exclut pas actuellement, c'est que ce soit possible qu'il y ait eu des contacts entre Yan Plante et Frédéric Schautaud, donc Yan Plante, lorsqu'il était au Parti libéral et Frédéric Schautaud, concernant les informations qui ont été volées à la CAQ», a dit M. Legault.



La CAQ évalue la possibilité de mettre en demeure M. Plante. «Je vous dis juste que c'est une possibilité et donc on regarde cette possibilité-là. Rien n’est exclu à ce moment-ci» a affirmé M. Legault.



Du côté du Bureau du premier ministre, on estime que François Legault «va à la pêche» et qu’il n’a aucune preuve pour faire de telles affirmations «à l’emporte-pièce». Le bureau de M. Couillard dit avoir «fait des vérifications» et affirme que Yann Plante n’a aucun lien avec les actions de M. Schautaud.