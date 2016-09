YouTube annonce Community, son propre réseau social

YouTube a dévoilé «Community», une toute nouvelle option davantage sociale.

La rumeur circulait depuis quelques mois: YouTube allait bientôt annoncer des fonctions pour agir davantage comme un réseau social. «Backstage» était le nom parmi les rumeurs, mais YouTube s’est manifesté via son blogue officiel hier annonçant que «Community» serait son nouvel onglet.

L’onglet «Community», installé sur les chaînes, offre aux créateurs une nouvelle façon de communiquer avec leurs abonnés. Le créateur peut publier des photos, messages, gifs animés et vidéos en direct qui apparaîtront sous l’onglet comme un fil de nouvelles.

Pour les YouTubeurs qui veulent annoncer une nouvelle à leurs abonnés, plus besoin de passer par Facebook et Twitter; ils pourront s’adresser directement à leur public YouTube. Community rivalise directement avec les plateformes Twitter et Facebook qui utilisent un fil de nouvelles, en offrant même l’option de s’abonner directement aux mises à jour d’un créateur.

Hank Green, YouTubeur et créateur de VidCon, s’est exprimé sur le sujet à Fast Company: «Quelque chose d’aussi simple comme le fait que je présente un spectacle à San Francisco...Je ne peux pas faire une vidéo [sur YouTube] à propos de ça. Je peux le Tweeter et le mettre sur Facebook, mais je n’atteins pas mon public YouTube», expliquant les avantages d'une onglet comme Community.

Cette nouvelle option est disponible que pour certains YouTubeurs pour l’instant, qui testent l’onglet bêta. Les créateurs John & Hank Green, AsapSCIENCE, The Game Theorists, Karmin, The Key of Awesome, The Kloons, Lilly Singh, Peter Hollens, Rosianna Halse Rojas, Sam Tsui, Threadbanger, et VSauce3 sont les premiers à y toucher, avec quelques noms qui risquent de s’ajouter à la liste dans les mois à venir.

Toujours pas de date finale quant à la sortie officielle de la fonction pour tous les utilisateurs et créateurs.