5e Parking Day: 218 places de stationnement transformées

Un total de 218 places de stationnements seront reconverties et inaccessibles aux automobilistes demain, à l’occasion du Parking Day.

De manière exceptionnelle, durant une journée, 16 arrondissements ont ainsi accepté que soient occupés certains de leurs espaces de stationnement par des citoyens ou des organismes, à condition toutefois de payer le parcomètre. Ces places seront transformées en lieux de sensibilisation à des enjeux environnementaux, de création artistique, de lecture, de détente, de jeux, de dégustations, de méditation ou même de réparation de vélos.

«C’est une journée durant laquelle on essaie de repenser notre ville en repensant le transport, très présent en ville, explique Félix Gravel, responsable campagnes transport, GES et aménagement du territoire au Conseil régional de l’environnement de Montréal, qui supervise l’événement. Actuellement la loi dit qu’il est interdit d’utiliser une place de stationnement à toute fin autre que l’entreposage d’une automobile, on accepte donc de dédier une des plus grandes parties de l’espace public à cet entreposage automobile. Si on utilisait ce sol autrement, c’est fou le potentiel qu’on aurait!»

Photo 24 Heures, Camille Dufétel

Meilleure utilisation

Selon M. Gravel, le nombre de cases de stationnement est évalué à environ trois millions à Montréal. «On pourrait mieux les utiliser et les partager, on pourrait aussi au minimum les verdir pour que ce ne soit pas juste de l’asphalte, question de faire des stationnements un peu plus éco-responsables ; et je pense aussi qu’ils pourraient être plus modulables, pour ceux qui souhaiteraient de temps à autre les utiliser pour présenter des œuvres, ou autre...»

Pour lui, il s’agit de faire en sorte que les Montréalais aient encore le goût de vivre à Montréal, «et non de partir loin parce qu’ils trouvent que c’est trop bruyant, trop dangereux et trop pollué».

L’organisateur du Parking Day salue déjà l’existence de nombreux espaces urbains aussi dits «placottoirs», des places de stationnement reconverties et désormais dédiées à la détente et à la rencontre. «On est avant-gardistes à Montréal, ces aménagements saisonniers ou parfois permanents font en sorte qu’on réaménage des intersections voire même des cœurs de quartier en entier avec simplement quelques places de stationnement. On le voit avec la Place de Castelnau et la Place Shamrock par exemple.»

Manque de places ?

Quand on lui demande ce qu’il répondrait à ses éventuels détracteurs, à l’heure où les places de stationnement se font parfois difficiles à trouver dans certains quartiers, M. Gravel indique qu’il faudrait notamment davantage de places «hors rue», avec des lieux de stationnement souterrains ou étagés. «L’espace sur rue est le plus essentiel parce que c’est notre lieu de rencontre, c’est l’embellissement de la ville. Il y a un besoin que je comprends mais je pense qu’il y a plein d’autres solutions que de mettre des places sur rue.»

Le Parking Day est un événement international, lancé initialement en 2005 à San Francisco.