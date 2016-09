Agenda du week-end

Pour vivre les arts de la rue

Photo courtoisie

Voyez le Déambulatoire des Escales improbables. Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 13 h à 18 h, 40 artistes vous invitent à une promenade originale dans trois espaces du quartier Parc-Extension. Vous y découvrirez des histoires: une incantation sonore, une pêche pas vraiment miraculeuse, une ballade chorégraphique, la parade de personnages zombies, etc. Le tout commence à 13 h à la place de la Gare Jean-Talon (angle du Parc et Jean-Talon, métro du Parc); à 14 h 30, on se rend ensuite sur la terrasse du Complexe William-Hingston (421, rue Saint-Roch); puis, à 16 h, au parc Saint-Roch (Ball et Durocher). Enchanteur et gratuit.

Pour les gourmets contemporains

Photo courtoisie

Du 16 au 19 septembre a lieu le festival Omnivore Montréal. C’est à la Société des arts technologiques (SAT) au 1201, boulevard Saint-Laurent qu’on pourra assister aux démonstrations culinaires de plusieurs nouveaux chefs de la jeune cuisine. C’est gratuit, mais on doit s’enregistrer. Samedi de 17 h à 19 h 30, toujours à la SAT, 14 chefs de Montréal et d’autres capitales influentes du monde vous retrouvent pour une soirée seulement. Coût: 39,25 $. Consultez le site!

Pour les amateurs de Flamenco

Photo courtoisie

Le festival Flamenco Montréal vous ravira encore samedi et dimanche. Au Théâtre Outremont, vendredi de 16 h à 20 h, vous pourrez voir La Otra Orilla, un spectacle en hommage à Sonia del Rio, et samedi 17, la chanteuse Alicia Carrasco, le ­guitariste José Manuel León, la ­danseuse Karen Lugo et le percussionniste Ruven Ruppik présentent Mujer Klórica, un spectacle ou se fondent chant, poésie, danse et musique flamenco contemporains. De même, dans le cadre des 5 à 7 festifs, vous pourrez entendre le Trio Pierre Leduc au Cartel Street Food Bar (101, avenue Fairmount Ouest) vendredi 16, et au Café Souvenir (1263, avenue Bernard Ouest) samedi 17.

Pour de belles trouvailles

Photo courtoisie

Dans Rosemont-La Petite Patrie, au parc Pélican (boulevard Saint-Joseph et Molson) samedi 17 septembre (le 18, en cas de pluie) a lieu l’Écofête, la plus grosse vente de garage de Montréal.