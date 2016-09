Alexandre Taillefer crée le collectif Mishmash

L’homme d’affaires québécois Alexandre Taillefer a décidé de s’impliquer davantage en culture. Il a donc créé le collectif Mishmash afin de permettre à des oeuvres d’ici de jouir d’une grande visibilité sur la scène mondiale, a-t-il annoncé jeudi.

Au cours des trois prochaines années, le regroupement Mishmash – formé des compagnies XPND Capital, Productions Opéra Concept MP, La Tribu et Groupe Piknic Électronik – investira entre 15 et 20 millions $ dans les secteurs de la culture et du divertissement au Québec.

Pour Alexandre Tailler, il était temps de repousser les frontières des créateurs de la province.

«On a vu beaucoup d’entreprises extraordinaires trop grandes pour être petites et trop petites pour être grandes et on s’est dit que c’était le temps qu’on travaille ensemble, qu’on développe des solutions pour pouvoir exporter le travail du Québec, la créativité du Québec, l’authenticité montréalaise et l’essence montréalaise.»

Grandes ambitions

Le quatuor de partenaires «va travailler afin de développer des stratégies internationales pour pouvoir mettre en place le financement requis pour mettre de gros projets en place», a précisé l’homme d’affaires.

Les efforts déployés sont notamment un son de cloche pour tous ceux et celles qui investissent temps et énergies dans le domaine des arts.

«Pour nous, investir dans des projets culturels porteurs est un signal pour nos créateurs d’ici de continuer de développer leur talent, avec audace et imagination», a dit Alexandre Taillefer. Mishmash, «c’est un collectif qui va vraiment brasser Montréal», a-t-il assuré.

L’effet Roger Waters

Si La Tribu – deuxième plus important opérateur de salles de spectacles au Québec – et Groupe Piknic Électronik – aussi en charge d’Igloofest – sont des noms plus familiers, les Productions Opéra Concept MP risquent de faire beaucoup parler d’elles au printemps prochain grâce à «Another Brick In The Wall – L’Opéra», une œuvre inspirée par le célèbre album de Roger Waters et mise en scène par Dominic Champagne.

Le membre fondateur de Pink Floyd s’est dit «touché par cette approche», n’ayant «jamais vu, entendu une œuvre qui ait pris du pop ou du rock et qui était adaptée au lyrique (mais) qui n’était pas ridicule», a laissé savoir Pierre Dufort, directeur général et fondateur des Productions Opéra Concept MP.

La première de ce concert, qui pourra être vu sur les scènes nationale et internationale, aura lieu le 11 mars 2017 à la salle Wilfrid-Pelletier, dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal.