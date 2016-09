Année mémorable pour deux prodiges

TORONTO | Le moins que l’on puisse dire, c’est que Patrik Laine et Sebastian Aho ont connu une année 2016 mémorable. Et elle n’est pas encore terminée! Ajouter une petite Coupe du monde à leur tableau de chasse serait la cerise sur le sundae.

Les deux plus jeunes Finlandais à porter les couleurs du Royaume de Suomi ont amorcé l’année en remportant les grands honneurs du Championnat du monde junior devant leurs bruyants partisans.

Ils ont ensuite participé à la finale du Championnat du monde masculin en Russie, d’où ils sont rentrés avec la ­médaille d’argent au cou.

Laine a entendu son nom au second rang, derrière Austin Matthews, à la séance de sélection de la LNH en juin alors qu’il est devenu un membre des Jets de Winnipeg.

Aho était quant à lui déjà passé par là l’année précédente alors que les ­Hurricanes de la Caroline l’avaient ­sélectionné en deuxième ronde.

N’ayant même pas encore donné un coup de patin dans la LNH, ils participent maintenant à la prestigieuse Coupe du monde à Toronto.

«Être ici et jouer contre les meilleurs joueurs du monde, c’est incroyable», s’est exclamé le jeune Laine, 18 ans, hier, à l’occasion de la journée réservée aux médias au Centre Air Canada.

Expériences enrichissantes

Aho tentera de puiser dans ses expériences enrichissantes de l’année pour aider ses coéquipiers à soulever le ­trophée de la Coupe du monde.

«Je suis excité à l’idée de participer à ce tournoi. J’ai connu une très bonne année en excellant dans les nombreux matchs importants auxquels j’ai participé», a signalé celui qui a récolté 45 points en autant de matchs dans l’uniforme du Karpat d’Oulu, en Ligue élite finlandaise à ses 19 ans. Il avait ajouté 12 points au ­Championnat du monde ­junior, dont deux en finale, et sept autres en Russie lors du Championnat du monde.

La victoire en prolongation face aux Russes en finale du Championnat mondial junior au Hartwall Arena d’Helsinki restera à jamais gravée dans sa mémoire. Pour sa part, Laine a admis que le championnat de la Ligue élite finlandaise avec le Tappara Tempere est plus cher à ses yeux.

Laine sans complexe

Avec sa carrure imposante de 6 pi 4 po et 201 lb, Laine pourra sans contredit rivaliser de force avec ses adversaires plus matures. Fort de solides performances chez les juniors, il veut répéter ses exploits parmi les pros. S’il avait amassé 13 points en sept matchs au Championnat du monde junior l’hiver dernier, il avait ensuite marqué sept buts et ajouté cinq aides au Championnat du monde au printemps.

«Je veux jouer et tout donner sur la glace. J’espère que ce sera assez pour mon équipe. Représenter de nouveau mon pays à ce niveau, je ne peux ­certainement pas demander mieux.»

Laine ne s’est pas arrêté là. L’espoir des Jets a de grandes ambitions.

«Je veux être meilleur de jour en jour et plus tard, devenir le meilleur joueur du monde, a-t-il lâché dans un anglais impeccable. Si je travaille fort, peut-être que ça arrivera rapidement. Mais je veux aussi gagner. C’est ce qui est le plus fabuleux et le plus important.»

Marjamaki fait confiance aux jeunes

Derrière le banc de la formation finlandaise, l’entraîneur-chef Lauri Marjamaki comptera sur le brio de l’un des plus jeunes trios de la Coupe du monde.

Il a récemment jumelé Aho et Laine, qui ont joué ensemble au Championnat du monde junior (CMJ), à l’attaquant Aleksander Barkov. Celui-ci a tout juste célébré ses 21 ans. Un autre grand artisan de la conquête finlandaise de janvier et joueur par excellence du CMJ, Jesse Puljujarvi, n’est toutefois pas dans sa formation puisque l’état-major l’a ignoré.

«Je suis heureux d’avoir ce type de joueurs. J’ai trouvé de nouveaux éléments pour améliorer ­notre jeu offensif, a salué celui qui dirige une équipe composée de jeunes patineurs talentueux et de solides vétérans.

«Aho et Laine vont expérimenter les patinoires aux dimensions nord-américaines, a-t-il ensuite signalé. Ils sont tellement bons qu’ils n’auront pas de problèmes à s’y ajuster. Ils apprendront rapidement.»

Ceux-ci ont toutefois déjà patiné au Centre Air Canada quand ils ont participé au CMJ 2015.

Éloges de Rinne

Le gardien Pekka Rinne n’a pas tari d’éloges envers ses deux jeunes coéquipiers.

«Je suis très impressionné par Sebastian. Il vient de la même ville que moi en Finlande. Je suis peut-être biaisé par cette réalité, mais je l’aime beaucoup. Je patine avec lui l’été. Il est jeune, mais il est très ­intelligent. Il est le centre moderne puisqu’il est rapide et il voit bien la glace. Il a réussi à marquer à tous les niveaux.

«Patrik a un talent extraordinaire, a-t-il poursuivi. Il a un flair offensif remarquable et un tir foudroyant. On oublie parfois qu’il est si jeune.»

La Finlande entamera le tournoi en affrontant les jeunes patineurs de l’Amérique du Nord. Aho et Laine auront donc à hurler plus fort que les jeunes loups adverses.