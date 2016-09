Après le Pacifique, Obama crée une réserve marine dans l’Atlantique

Le président américain Barack Obama a annoncé jeudi, à l’occasion d’un sommet international sur les océans, la création d’une réserve naturelle dans l’Atlantique, quelques semaines après la désignation d’une autre aire protégée, immense, au coeur du Pacifique.

Depuis son arrivée au pouvoir il y a près de huit ans, M. Obama a davantage protégé d’espaces qu’aucun de ses prédécesseurs. Il a pour ce faire eu recours à l’Antiquities Act, loi signée en 1906 par Theodore Roosevelt, ardent défenseur de la protection des ressources naturelles.

«L’océan fait face à de nouvelles menaces», a souligné le président américain, citant en particulier le changement climatique, dans la lettre annonçant cette initiative, qui devrait, selon la Maison Blanche, être suivie par nombre d’autres pays.

Cette réserve, située au large des côtes de la Nouvelle-Angleterre, est la première créée dans l’Atlantique par un président américain.

Elle s’étendra sur quelque 12 700 km2 et permettra en particulier de protéger plusieurs espèces de baleines et de tortues de mer ainsi que des coraux en eau profonde, selon la Maison Blanche.

La pêche industrielle y sera interdite même si une période de transition de sept ans est prévue pour le crabe et le homard.

Si les représentants du secteur de la pêche ont exprimé leur mécontentement, plusieurs ONG ont salué un étape importante. «Cette décision historique (...) permettra de préserver la grande diversité de la vie marine mais sera aussi bénéfique à l’économie de la Nouvelle-Angleterre», a estimé Rhea Suh, présidente du Natural Resources Defense Council.

La zone a fait l’objet de multiples explorations scientifiques qui ont permis de découvrir trois canyons sous-marins plus profonds que le Grand Canyon (Arizona) ainsi que quatre montagnes sous-marines qui forment un refuge précieux pour de nombreuses espèces rares et menacées.

Surveiller les chalutiers

À l’occasion de ce sommet sur les océans, qui rassemble les représentants de quelque 90 pays, des scientifiques et des ONG, le Royaume-Uni a de son côté annoncé son intention de doubler dans ses territoires d’outre-mer la superficie des aires marines protégées, pour que leur total atteigne quelque 4 millions de km2.

Les îles de Pitcairn (Pacifique), Sainte-Hélène (Atlantique sud) et de l’Ascension (Atlantique) figurent parmi les territoires concernés.

Il y a moins d’un mois, M. Obama, qui soigne son bilan environnemental à l’approche de son départ, a annoncé la création de la plus grande réserve naturelle marine du monde autour de l’archipel d’Hawaï, où il est né.

Cette aire protégée géante, désormais interdite à la pêche industrielle, abrite quelque 7000 espèces marines, parmi lesquelles les baleines bleues, les albatros à queue courte, les tortues ou les phoques moines endémiques de Hawaï. Elle couvre 1,51 million de km2 sur une large portion du Pacifique.

L’acteur et militant écologiste Leonardo DiCaprio a présenté jeudi un programme en ligne gratuit proposé par les ONG Oceana et SkyTruth, en collaboration avec le géant internet Google, qui offre la possibilité à tout un chacun de surveiller les activités des chalutiers industriels dans le monde quasiment en temps réel.

Selon ses initiateurs, cette application interactive pourrait contribuer à protéger les stocks halieutiques des océans menacés par la surpêche, les prises illégales et la destruction de l’habitat des espèces de poissons et crustacés.

Près d’un tiers des stocks de poissons marins sur la planète sont soumis à la surpêche et plus de 90% des pêcheries sont exploitées au maximum ou davantage, selon un rapport de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

«Global Fishing Watch» permet déjà de voir les activités de pêche de 35 000 chalutiers sur un total estimé de 1,3 million dans le monde.