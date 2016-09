Caméras corporelles: la police de Toronto souhaite étendre le projet-pilote

TORONTO – La police de Toronto songe à doter tous ses agents de caméra corporelle, une mesure qui coûterait environ 85 millions $ sur 10 ans.

Après un projet-pilote qui a duré plus d’un an, le corps policier a dévoilé jeudi un rapport de 87 pages soulignant que le public est majoritairement (95 %) en faveur de l'utilisation des caméras corporelles. Chez les policiers, 85 % sont aussi de cet avis.

L’Inspecteur Mike Barsky, qui a dirigé le projet pilote, estime toutefois que la technologie doit être améliorée. «Les caméras portées sur le corps peuvent être un outil très positif si elles sont déployées correctement», a-t-il affirmé, mentionnant notamment la question du stockage des données.

Pendant le projet-pilote, les policiers ont notamment constaté que les caméras ne sont pas toujours fiables et que la durée de vie de la batterie n’était pas optimale pour les besoins des policiers.

«À ce stade, le stockage et l'infrastructure coûteraient, en moyenne 8,5 millions $ par an et 5 millions $ à 8 $ pour la formation, les logiciels et les salaires du personnel administratif», selon la police. Le rapport recommande que l’infrastructure technologique soit maintenue pendant 11 ans.

Le rapport souligne que le prix pourrait être réduit en ayant recours au stockage en nuage et en utilisant les nouvelles techniques qui ne cessent de s’améliorer.

C’est la Commission de services policiers de Toronto qui devra statuer sur le projet.

L’utilisation des caméras corporelles a été testée à Victoria, Vancouver, Calgary et est en actuellement à l'essai à Montréal.