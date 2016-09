On sait comment ça finira: l’industrie du taxi, qui brassait ses millions paisiblement, exigera du gouvernement Couillard d’être compensée pour ses pertes.

On mettra ça sur le dos d’Uber et des Américains. On donnera raison à Guy Chevrette et aux Métallos de la FTQ, toujours collés aux flancs des chauffeurs de taxi.

C’est que le Syndicat des métallurgistes unis d’Amérique, ça fait longtemps qu’il est dans le taxi. En compagnie d’une société en commandite affiliée­­ à la FTQ.

Des prêts

La FTQ et son Fonds de solidarité ont créé FinTaxi. Financement Taxi. Ils ont prêté du fric, comme les caisses populaires. Du petit capitalisme de souche!

Il y a vingt ans, un permis de taxi coûtait 25 000 $. Aujourd’hui, jusqu’à dix fois plus. Le financement a fait grimper les prix. Et les prix ont fait grimper les prêts...

Les chauffeurs sont évidemment prisonniers de ce système. Ils sont incapables de rembourser ou de revendre à un prix qui leur permettrait de se libérer sans perdre leur chemise ou leur maison.

Ces permis sont pourtant délivrés par le gouvernement du Québec, par le truchement­­ de la bienveillante Commission des transports du Québec. Quel modèle exemplaire!

Faillite

On comprend la CTQ d’avoir la dent dure avec Uber. Elle protège les intérêts de ses complices. Des centaines de millions prêtés au fil des ans, avec sa bénédiction­­...

Un chauffeur de taxi peut faire faillite et refaire sa vie. Il en souffrirait, évidemment, mais ce sont les prêteurs et les patrons qui perdraient vraiment gros.

On blâme Uber et le capitalisme sans cœur. C’était sans doute les bons sentiments qui ont poussé les syndicats, les caisses populaires et les investisseurs du dimanche à laisser grimper le prix des permis jusqu’à l’indécence.

Laurent Lessard, le suave ministre des Transports, doit être prévenu: on devine à qui profitera le «dédommagement». Faut pas nous prendre pour des valises!