Céline domine toujours

Encore un soir de Céline Dion demeure l’album le plus vendu au monde. Pour une deuxième semaine consécutive, le disque trône au sommet de l’United World Chart, qui recense les ventes d’albums sur la planète. Encore un soir s’est écoulé à 124 000 exemplaires durant sa deuxième semaine en magasin, pour un total de 435 000.

Les deux albums précédents de Céline Dion, Loved Me Back to Life (2013) et Sans attendre (2012), n’avaient pas atteint le numéro 1.