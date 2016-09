Quand on demande à Mauro Biello quel est son mot d’ordre pour le reste de la saison, l’entraîneur-chef de l’Impact ne peut se contenter d’une seule réponse.

«J’ai deux mots: “confiance” et “urgence”, lance-t-il rapidement. C’est la mentalité que nous devons avoir. Le message que je veux passer à mes joueurs, c’est qu’il faut être prêt pour tout. À domicile comme à l’extérieur, on devra se concentrer sur ce qu’il y a devant nous.»

À cela, Biello pourrait ajouter «cohésion» et «rythme», deux points qui seront la clé, selon lui, pour que l’équipe atteigne les séries dans cette course très serrée.

Avec six matchs cruciaux à disputer d’ici à la fin du calendrier régulier, l’entraîneur se réjouit justement de voir un peu de cohésion au sein de sa formation.

Ce ne fut pas toujours facile à ce chapitre cette saison. Les quelques blessures subies par ses joueurs n’ont pas aidé, pas plus que les matchs internationaux.

«On commence à attacher les morceaux, croit Biello. On le voit avec les centraux, les deux milieux de terrain. Cette cohésion à laquelle je m’attends sera importante.»

«Je sens que la plupart de mes joueurs sont maintenant à 100 % [de leurs capacités], a-t-il ajouté. J’espère que cela nous aidera à retrouver le rythme et la cohésion pour les derniers matchs de la saison.»

Parlons-en, justement, de ces derniers matchs. On le sait, les récents insuccès de l’Impact ont placé l’équipe dans une situation précaire. Actuellement cinquième de son association, le onze montréalais ne compte que cinq points d’avance sur le Revolution de la Nouvelle-Angleterre et le D.C. United. Ces deux clubs figurent respectivement en septième et huitième places.