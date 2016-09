Congestion de l’autoroute 40: aas assez de personnel

Le bouchon monstre de l’autoroute métropolitain de mercredi a été causé par un entrepreneur qui n’a pas prévu assez de personnel pour retirer à temps les cônes orange.

L’entreprise Nobesco était chargée d’inspecter les structures de l’autoroute 40, là où l’incendie d’un camion-citerne a fait un mort le mois dernier.

Le ministère des Transports (MTQ) a d’ailleurs confirmé que l’entreprise Nobesco recevra une amende de «quelques milliers de dollars» parce qu’elle a fait passer une heure de pointe infernale aux automobilistes montréalais.

Le MTQ a toutefois été incapable de déterminer le montant de l’amende, puisqu’il leur fallait attendre la fin du contrat et mesurer les impacts de ce retard.

La congestion a été causée par un sous-contractant de Nobesco, qui était chargé des balises routières. Même si l’inspection s’est faite dans les temps, les cônes orange ont été retirés deux heures plus tard que prévu parce qu’il n’y avait pas suffisamment de personnel sur place.

Cette inspection, étalée sur deux jours, devait absolument être faite de clarté, et en dehors des heures de pointe.

Amende salée?

Même si on ne peut pas déterminer le montant de l’amende qui sera imposée, on retrouve toutefois des exemples dans certains appels d’offres du MTQ. Ainsi, pour un chantier visant à réaliser des bandes rugueuses sur l’accotement de l’autoroute 20, près de Québec, le MTQ prévoit donner des amendes de 500$ par tranche de 15 minutes si l’entrepreneur n’ouvre pas toutes les voies de circulation lorsqu’il y a une congestion de plus d’un kilomètre.

Rejoint par le 24 Heures, Nobesco n’a pas souhaité commenter.