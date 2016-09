Coupe Banque Nationale: Eugenie Bouchard s'endort contre la 162e joueuse mondiale

Catastrophe à la Coupe Banque Nationale où Eugenie Bouchard a été lessivée par la Russe Alla Kudryavtseva dès le deuxième tour de la compétition, jeudi soir, sur le court central du PEPS de l’Université Laval.



Au lendemain de sa brillante victoire à son match inaugural, la favorite du tournoi s’est littéralement effondrée, subissant un revers en deux manches identiques de 6-2 et 6-3 dans un duel qui a duré à peine un peu plus de 60 minutes. Son manque de sommeil matinal l’a-t-il affectée?



Cette défaite signifie qu’il ne reste plus aucune tête de série au tableau principal de la Coupe Banque Nationale. Bouchard en étaiut à une première présence depuis 2013, où elle avait atteint les demi-finales.



Bouchard pointe au 48e échelon mondial.



