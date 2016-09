De la fébrilité dans l'air

Les recrues du Canadien de Montréal ont fait leur arrivée, jeudi, pour le début du camp d’entraînement à Brossard.

Il s’agit d’une belle occasion pour jeter un premier coup d’œil à certains de ces jeunes espoirs.

Ces derniers ont semblé très attentifs dès le début du camp, ayant pu assister à un match simulé entre les vétérans présents pour le camp «régulier» de l’équipe.

Les recrues ont été un peu fébriles à voir les joueurs aînés se préparer sur la glace.

Vingt-sept joueurs participent au camp des recrues, soit 15 attaquants, neuf défenseurs et trois gardiens. Dix-sept d’entre eux sont des choix au repêchage du Tricolore, quatre détiennent un contrat avec l’équipe et six ont reçu une invitation.

La majorité d’entre eux ont participé au camp de perfectionnement la saison dernière.

Les espoirs se dirigeront vers London, en Ontario, vendredi en préparation d’un tournoi amical contre leurs semblables des Sénateurs d’Ottawa, des Penguins de Pittsburgh et des Maple Leafs de Toronto.

Les recrues du CH tenteront ainsi de se faire valoir auprès de l’organisation.

Plusieurs joueurs seront observés de près, notamment Michael McCarron, Nikita Scherbak et Mikhail Sergachev.