De vieux souvenirs ravivés

LOS ANGELES | Durant leurs années à USC, dans les rangs universitaires, Jeff Fisher et Pete Carroll ont élu domicile dans le mythique Los Angeles Memorial Coliseum. À quelques jours de s’affronter, les entraîneurs-chefs des Rams et des Seahawks s’attendent à un retour émouvant dans ce qu’ils appelaient leur maison il n’y a pas si longtemps.

Avant de devenir entraîneur, Fisher a porté les couleurs des Trojans de 1977 à 1980. Le moustachu pilote des Rams a ainsi conservé d’impérissables souvenirs du vénérable stade qui sert de demeure au club universitaire depuis son ouverture, en 1923.

De son côté, Carroll y a dirigé les Trojans de 2001 à 2009, avant d’obtenir sa troisième chance dans la NFL chez les Seahawks.

Les deux retrouveront cet endroit familier dimanche, à l’occasion du retour attendu des Rams à Los Angeles. L’équipe y jouera ses matchs locaux jusqu’en 2019, lorsque son futur stade ouvrira ses portes.

«Ce sera cool de vivre ce moment face à Pete Carroll. Son vieux bureau est désormais le mien!» a blagué Fisher cette semaine, lors de son émission sur les ondes de la radio d’ESPN.

«Ce stade me rappelle de vieux souvenirs. Je me souviens encore d’un match nul de 21 à 21 quand j’étais avec USC, contre John Elway et Stanford», a-t-il ajouté.

Carroll n’oublie pas

De manière générale, les entraîneurs répètent que les jours précédant un match ne sont pas propices aux retours dans le temps. Toutefois, Pete Carroll ne s’est pas fait prier pour faire exception à la règle, en conférence téléphonique avec les médias présents au complexe d’entraînement des Rams, à Thousand Oaks.

«Ce sera bien d’être de retour. Plusieurs moments me reviennent en tête, dont notre premier match contre UCLA. On avait gagné, et c’était la première fois pendant que j’y étais que le stade était vraiment rempli. C’était le début d’une grande période d’enthousiasme dans cet édifice. Ça ne m’a jamais traversé l’esprit que j’y reviendrais un jour dans la NFL», s’est-il remémoré.

Lorsqu’il a fait le saut dans la NFL comme patron des Jets en 1994, Carroll n’avait pourtant pas eu une si bonne impression du vieux stade. Son équipe s’était frottée aux Raiders à une époque où il se révélait périlleux de s’aventurer parmi leurs partisans à la réputation de malfrats.

«Je m’en souviens encore comme de l’un des jours les plus épeurants de ma vie. Personne ne voulait sortir de l’autobus, car il y avait tous ces gars en moto autour de notre véhicule. On n’avait pas envie d’entrer dans ce stade!» a-t-il rigolé.

La tête au football

Mais, trêve de nostalgie, n’allez pas croire que les deux opposants n’ont que la tête au passé.

«Tout ça est très bien, mais, dimanche, ce sera seulement du football. On pourra réfléchir à tout ça après la saison, mais, pour l’instant, on ne pense qu’au botté d’envoi», a assuré Fisher.

Pour sa part, Carroll se dit pleinement conscient de l’importance du moment et de la tâche qui l’attend dans un stade débordant de partisans euphoriques qui attendent cette journée depuis près de 22 ans.

«J’ai hâte parce que je sais à quel point ce sera apprécié par tous ces gens qui attendaient depuis longtemps le retour de la NFL à Los Angeles. Je suis fier que nous soyons les premiers à affronter les Rams dans ce stade. Il y a beaucoup de sentiments personnels impliqués dans un tel rendez-vous, mais j’espère juste que nous jouerons du bon football», a-t-il glissé.

Prêts pour le grand retour à L.A.

LOS ANGELES | Dans le vestiaire des Rams cette semaine, il est clair que les joueurs veulent faire d’une pierre, deux coups. D’une part, il faut faire oublier l’humiliant revers subi lundi et d’autre part, s’assurer de ne pas gâcher le party du retour de l’équipe à Los Angeles.

Se relevant d’un lendemain de veille brutal après le gênant revers de 28 à 0 face aux 49ers, les Rams se sont donné une journée pour tenter de digérer l’indigeste et se remettre en marche.

Dans l’encyclopédie de l’équipe, l’œil au beurre noir du premier match demeurera marqué, mais la possibilité d’écrire une page d’histoire plus positive dans le cadre du grand retour à Los Angeles, face aux Seahawks, demeure un objectif réaliste aux yeux des joueurs.

«Il y a une grande tradition dans ce stade et nous sommes de retour», a déclaré le porteur de ballon et recrue offensive de l’année en 2015, Todd Gurley, après l’entraînement des siens.

«Tout le monde dans la ville semble excité et on va sans doute se sentir comme dans une ambiance de match universitaire. C’est toujours surréaliste de penser que nous sommes rendus ici, mais on ne doit pas s’arrêter à ça», a-t-il ajouté.

Un match émotif

Ses compagnons d’armes ont tous abondé dans le même sens, à commencer par l’un des gardes qui pave la voie à Gurley, Rodger Saffold.

«Nous voulions partir du bon pied et c’est pourquoi le résultat de lundi soir a fait si mal. Nous réalisons tous la signification du prochain match pour Los Angeles», a-t-il dit.

L’ailier défensif Robert Quinn a souligné l’importance de rester en contrôle dans un stade qui risque d’être rempli de quelque 90 000 partisans enflammés.

«Ce sera un peu comme un match du lundi soir en ce qui a trait à l’énergie. Les fans vont être bruyants et il sera important de garder notre calme. Nos attentes envers nous-mêmes sont très élevées. Il faut juste afficher plus de constance», a-t-il indiqué.

Le fameux tunnel

Pour plusieurs joueurs, ce sera l’occasion de vivre la fameuse marche dans le long tunnel menant au terrain, l’un des nombreux éléments ayant façonné la légende du Memorial Coliseum.

«On a vécu l’expérience du stade en présaison, mais je suis sûr qu’il va encore plus rocker cette fois-ci!» a lancé le maraudeur TJ McDonald, qui s’est familiarisé avec les lieux durant ses années à USC.

«Sortir de ce tunnel, c’est un sentiment que tu ne peux pas expliquer. C’est une longue marche, un peu comme un combattant qui s’en va à la guerre. Il y a tellement d’histoire en ces lieux! C’est une bénédiction de faire partie de ce moment.»

Habitué aux déménagements

LOS ANGELES | Jeff Fisher deviendra un jour la réponse à une question de jeu-questionnaire sportif: «Quel a été le seul entraîneur-chef dans l’histoire de la NFL à avoir vécu deux déménagements de franchises?» En effet, Fisher était à la barre des Oilers de Houston quand ceux-ci sont devenus les Titans du Tennessee, en 1997. Voilà qu’il vient de faire de même avec les Rams, passant de St. Louis à Los Angeles. De plus, l’entraîneur a vécu un autre déménagement en quelque sorte, puisqu’à sa première année avec les Titans, l’équipe jouait à Memphis, avant de s’installer à Nashville. Il aura donc dirigé deux équipes dans cinq villes différentes! «Est-ce que ça m’assure une place au Temple de la renommée?» a-t-il badiné dans une récente entrevue au Los Angeles Times.

De grands voyageurs

Jouer à Los Angeles, ce n’est pas forcément de tout repos. Les Rams remportent la palme des plus grands voyageurs cette saison puisqu’ils accumuleront pas moins de 59 662 km d’avion au compteur. À titre comparatif, c’est plus de kilomètres que ce que les Browns, les Ravens, les Bears et les Packers se taperont de manière combinée (49 806 km)! Les déplacements des Rams incluent un match à Londres (8755 km), soit davantage que les huit voyages des Steelers au total (8269 km). Puisque ce match outre-mer figure parmi les matchs locaux des Rams, ceux-ci seront à la maison pour seulement deux matchs d’ici la mi-saison.

Jared Goff reste patient

Non seulement Jared Goff, l’élu des Rams comme tout premier choix du dernier repêchage, n’a pas amorcé la saison comme quart-arrière partant, mais il a même été laissé de côté lors du match inaugural de la saison. L’équipe n’a toujours pas confirmé si le jeune homme sera en uniforme dimanche, une situation rarissime pour un premier choix. Pour le moment, Goff ne fait pas de bruit et récite parfaitement les clichés d’usage. «Je sens, comme je l’ai toujours cru, que je peux aider l’équipe, mais c’est une décision des entraîneurs, et le temps viendra. J’aurai plusieurs autres occasions de jouer, donc je ne m’en fais pas. J’espère que ce sera plus tôt que tard», s’est-il contenté de dire cette semaine.