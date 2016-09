Des travaux majeurs au parlement en vue du grand déménagement

Le gouvernement fédéral met les bouchées doubles pour terminer les imposants travaux de près d’un milliard de dollars à l’édifice de l’Ouest, sur la colline du Parlement, où sera transférée la Chambre des communes en vue de la rentrée parlementaire de l’automne 2018.

Ces travaux entrepris il y a déjà cinq ans ont forcé la fermeture du bâtiment patrimonial qui s’est transformé en véritable chantier de construction, où plus de 500 travailleurs sont quotidiennement à pied d’œuvre.

«C’est vraiment phénoménal, ce n’est pas un projet de construction comme les autres», explique le directeur général de la Cité parlementaire, Thierry Montpetit.

«On parle d’un projet complexe de désamiantage, de déconstruction, de démolition structurale. On parle d’excavation dans le roc sur le Bouclier canadien. (...) C’est probablement les plus grands travaux de réfection de maçonnerie massive au Canada et probablement au monde présentement», poursuit-il.

Photo Agence QMI, Marc DesRosiers

C’est dans cet édifice que siégeront les 338 députés de la Chambre des communes et que seront aménagés le bureau du premier ministre Justin Trudeau et des salles de comité, alors que le parlement fermera ses portes pour subir une cure de jouvence pour les prochains dix ans.

La nouvelle Chambre des communes temporaire sera logée dans l’ancienne cour intérieure de l’édifice de l’Ouest et sera recouverte d’un dôme en verre inspiré du Louvre à Paris et d’autres musées, ainsi que du parlement flamand.

Le bureau du premier ministre sera aménagé dans la tour Mackenzie au troisième étage qui servait autrefois de bureau à Alexander Mackenzie, alors ministre des Travaux publics et 2e premier ministre. Un escalier en colimaçon y avait été installé pour lui permettre de se défiler.

Les travaux, qui comprennent aussi la construction d’un nouveau centre des visiteurs permanent au coût de 129 M$, devront être terminés en 2017.

Photo Agence QMI, Marc DesRosiers

La reconstruction de l’édifice de l’Ouest :

Coût : 863 M$

Début des travaux en 2011

Fin des travaux 2017

Ouverture de la Chambre des communes en septembre 2018

Environ 5000 travailleurs de la construction (500 en moyenne par jour

200 maçons d’ici et d’ailleurs dont 10 %, de femmes

Trois étages souterrains ont été ajoutés, faisant passer la superficie de l’édifice de 20 000 mètres carrés à 30 000 mètres carrés.

1,4 million de briques ont été posées à l’intérieur de l’édifice

La toiture en verre de la Chambre des communes compte :

5000 pièces d’assemblage

30 000 boulons

Plus de 1000 tonnes d’acier métrique

Le Centre des visiteurs :

Coût des travaux : 129 M $

Édifice du Centre