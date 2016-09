Elle poursuit ses parents qui ont partagé des photos d’elle enfant sur Facebook

Une Autrichienne a décidé de poursuivre en justice ses parents qui ont partagé sur Facebook plusieurs photographies d’elle lorsqu’elle était enfant.



La jeune femme de 18 ans a expliqué que depuis 2009 ses parents avaient fait de sa vie «un enfer» en partageant des photos d’elle sur leur propre page Facebook sans lui demander la permission.

Selon son avocat, Me Michael Rami, plus de 500 photos de la jeune femme se trouveraient sur le réseau social.

Parmi celles-ci, des images où ils sont en train de la changer ou d’autres où elle fait l’apprentissage de la propreté sur un petit pot.

Me Rami croit que ces clichés intimes et embarrassants pour sa cliente devraient lui permettre de remporter la cause.

«Ils n’ont aucune limite et aucune honte. Ils se fichent de la nature de la photo, que je sois assise sur la toilette ou encore que je sois toute nue dans mon lit de bébé. Chaque étape de ma vie a été photographiée et ils rendent le tout public», a expliqué la jeune femme à «The Local».

Malgré ses nombreuses demandes, ils ont refusé d’effacer les images ce qui l’a poussée à les poursuivre.

«Je suis fatiguée de voir qu’ils ne me prennent pas au sérieux», a-t-elle dit. Elle ajoute que son père pense que puisque c’est lui qui a pris les photographies, il a le droit de les publier comme il le souhaite.

La cause doit être entendue au mois de novembre et pourrait avoir des répercussions en Autriche où il n’existe pas de législation claire sur la publication de ces images sur les réseaux sociaux.

D’autres pays ont commencé à légiférer à ce sujet. En France par exemple, une personne surprise à partager et distribuer des photos d’une autre personne sans son consentement est passible d’un an de prison et d’une amende de 45 000 euros (67 000 dollars).