Elle s’estime lésée à cause de son physique

Une athlète de fitness de Québec a porté plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) parce qu’un directeur de ressources humaines lui a demandé si elle était transgenre lors d’un entretien d’embauche, et ce, à peine 45 secondes après le début de la rencontre.

Léna Miville, 32 ans, s’est rendue à son entrevue le 7 septembre dernier, pour un poste d’agente de rendez-vous pour la compagnie Sécurforce à Québec.

«Ç’a duré 45 secondes. Ce doit être l’entretien d’embauche le plus rapide au monde. Je suis entrée dans le bureau, je me suis assise, il a jeté un œil sur mes informations et m’a posé des questions, raconte-t-elle. Quand j’ai commencé à répondre, il m’a coupé et m’a demandé si j’étais transgenre.»

Sa réaction a été instantanée. «Je me suis levée et je lui ai dit: “Je suis juste une femme qui s’entraîne et qui fait de la compétition.” J’ai pris la porte en lui disant que ça ne resterait pas là», poursuit-elle.

Photo Jean-François Desgagnés

Vidéo virale

Après avoir dénoncé sa mésaventure dans une vidéo diffusée sur Facebook — qui a été vu près de 73 000 fois sur les réseaux sociaux —, Mme Miville a décidé de porter plainte à la CDPDJ le 13 septembre dernier. «J’attends le retour (de la CDPDJ), pour savoir si la plainte peut être retenue», explique l’athlète. Selon elle, plusieurs avocats l’ont contactée pour l’aviser des recours possibles.

Déboussolée

Léna ne cache pas avoir été grandement blessée par la remarque dont elle a été l’objet. «En arrivant chez moi, j’étais déboussolée, je me suis regardée dans le miroir pour voir si j’avais vraiment l’air d’un homme», confie-t-elle.

Selon elle, ce n’est pas la première fois que son physique nuit à sa vie professionnelle. «Il m’a confirmé que mon physique dérange. J’ai trouvé ça irrespectueux. Il a mis de côté toute mon expérience de travail, ce n’était plus intéressant pour lui», observe Léna.

Elle croit qu’elle n’a plus d’autre choix que de se diriger vers des métiers moins conventionnels pour les femmes. «Car on me catégorise dans ces métiers-là», fait-elle valoir. Elle songe à une carrière comme agente correctionnelle.

La femme a tenté de contacter la direction de l’entreprise, sans succès.

Le Journal a également tenté d'obtenir, en vain, des explications de Sécurforce.

Photo Jean-François Desgagnés

Questions - Réponses avec Me Stéphanie Fournier, conseillère juridique à la CDPDJ et auteure de l’avis portant sur les modalités d’embauche

Q – Quel type de questions contrevient à l’article 18.1 de la Charte des droits et libertés de la personne lors d’entretien d’embauche et de pré embauche ?

R – Le principe est simple: l’employeur ne peut poser aucune question qui porte sur l’un ou l’autre des motifs de discrimination. On parle ici d’orientation sexuelle, la race, la couleur, l’origine ethnique, la religion et les handicaps. Le seul fait de poser l’une de ces questions constitue une discrimination à première vue. L’intention ne compte pas. Au mois de juin est entrée en vigueur à l’article 18.1, un ajout sur la question de l’identité de l’expression de genre, incluant la question transgenre.

Q – Peut-il y avoir des exceptions ?

R – Oui, si l’employeur peut démontrer que l’information est nécessaire puisqu’elle réfère à une qualité requise par l’emploi.

Q – Comment un employeur peut-il éviter cette erreur lors d’entrevue ?

R – C’est une bonne question. Je pense que l’approche serait l’éducation, que les gens soient informés. Les employeurs, tout comme les candidats, devraient toujours connaître leurs droits pour éviter de tomber dans le piège. L’article 18,1, selon moi, est le secret le mieux gardé de la charte.

Q – Quels sont les recours des candidats s’estimant lésés ?

R – La personne peut porter plainte à la commission. S’il y a suffisance de preuves, le dossier peut être mené au Tribunal des droits de la personne. Des dommages moraux peuvent être demandés et éventuellement octroyés par le Tribunal. La personne peut aussi s'adresser à la Cour du Québec ou la Cour supérieure, dépendamment de la situation. Des compensations financières peuvent être octroyées.

Ce que dit la loi

Un employeur ne peut poser de question sur un motif de discrimination, selon l’article 18.1 de la Charte des droits et libertés de la personne. Cela s’applique à l’orientation sexuelle, la race, la couleur, l’origine ethnique, la religion et les handicaps.

Au mois de juin, est entré en vigueur l’article 18.1, un ajout sur la question de l’identité de l’expression de genre, incluant la question transgenre.

Plusieurs recours sont possibles, comme une plainte à la commission ou un recours aux tribunaux

Une exception est permise si l’employeur peut démontrer que l’information est nécessaire puisqu’elle réfère à une qualité requise par l’emploi.

Source: Me Stéphanie Fournier, conseillère juridique à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse et auteure de l’avis portant sur les modalités d’embauche