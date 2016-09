Fini l’explosion de la valeur des propriétés

Les flambées du prix des immeubles que Montréal a connues depuis le début des années 2000 ne devraient pas se reproduire dans un avenir rapproché. L’agglomération connaît la plus faible hausse de la valeur de son parc immobilier en 15 ans, avec une augmentation moyenne de 5,9 %. Seule L’Île-Dorval affiche une baisse de valeur. Il faut dire que cette petite ville située au sud de Dorval abrite 61 bâtiments, dont seulement 3 sont occupés par les 5 personnes qui y résident en permanence, selon Statistique Canada. Ci-dessous, les hausses de la valeur des immeubles de chaque arrondissement et ville sont identifiées dans les bulles rouges. On retrouve aussi le prix moyen des maisons unifamiliales et des condos.

Le dépôt de ces nouveaux rôles fonciers n’a pas d’impact pour l’instant sur le compte de taxes, qui sera déterminé seulement lors du dépôt du budget municipal.

Cette évaluation, qui sera valide dès janvier 2017 jusqu’à la fin de 2019, démontre que ce sont les valeurs des immeubles de six logements ou plus qui ont connu la plus forte progression, avec 13,2 % .

. Elle inclut toutes les propriétés résidentielles, commerciales, industrielles, institutionnelles, agricoles, et même les terrains vacants.

Les commerçants de l’agglomération de Montréal sont parmi les plus touchés par la nouvelle hausse de la valeur des propriétés sur l’île. Des commerçants espèrent que la hausse de près de 10 % de la valeur des bâtiments commerciaux n'affectera pas leur compte de taxes. Cette hausse est toutefois moins importante que celle de 17,5 % subie en 2014 lors des dernières évaluations foncières.

subie en 2014 lors des dernières évaluations foncières. Valeur totale des immeubles de l’agglomération: 326,8 milliards $

Lors du dernier rôle en 2014: 296,6 milliards $

Cette valeur a plus que triplé depuis 2001. Elle était à l’époque de 101,7 milliards $

Ce sont les villes de Westmount et de Mont-Royal qui affichent les plus fortes hausses, soit 7,2 % et 6,6 % respectivement. Du côté des arrondissements, Rosemont-La Petite-Patrie et Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension connaissent les plus fortes progressions avec 9,3 % et 8,3 %.

Moyenne pour Montréal* (+6,2%)

►Unifamiliale: 455 500 $

►Condo: 319 700 $

* Pour les 19 arrondissements seulement

–Avec la collaboration de Marie Christine Trottier, Agence QMI

Pour connaître la valeur de votre maison, il est possible de consulter le site servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/evalweb/index ou de vous rendre à un bureau d’Accès Montréal.