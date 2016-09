Frais accessoires: des services médicaux pourraient disparaître

L'abolition des frais accessoires facturés aux patients pourrait se traduire par la disparition de certains services offerts dans les cliniques médicales, préviennent les médecins.

À lire aussi : Santé: Barrette abolit les frais accessoires

«On ne commencera pas à payer pour travailler», prévient le Dr Marc Filiatrault, physiatre à l'Institut de physiatrie du Québec. Certains médecins spécialistes doivent acheter des équipements coûteux pour permettre à leurs cliniques d'offrir des soins que les hôpitaux refusent d'offrir, plaide la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ).

Si les médecins ne peuvent facturer le coût de ces équipements à leurs patients, ils refuseront d'offrir certains soins, prévient la FMSQ. «Quand les hôpitaux ferment les cliniques externes (...) et disent aux médecins: allez vous louer des bureaux et faire vos procédures à l'extérieur, le ministre voudrait que nous, dans la masse de rémunérations, on prenne de l'argent pour acheter des équipements parce que les hôpitaux ferment des cliniques externes», objecte la porte-parole de la FMSQ, Nicole Pelletier.

Les omnipraticiens n'écartent pas, eux non plus, une réduction des services médicaux en clinique. «Du côté des médecins de famille, j'espère qu'il n'y en aura pas», a confié le président de la Fédération des médecins omnipraticiens (FMOQ) du Québec, Louis Godin, à l'occasion d'une entrevue avec Le Journal.

Photo d'archives, SIMON CLARK

L'interdiction de facturer des frais accessoires privera les médecins de revenus dont ils ont besoin, prévient le Dr Godin. On facturait «pour des agents anesthésiques pour de petites chirurgies, par exemple les vasectomies, il va falloir trouver une façon de compenser les médecins pour ça. Si on n'en trouve pas, ils risquent d'arrêter d'en faire», prévient le président de la FMOQ.

La FMSQ en rajoute. «Tout ce qui demande des tuyaux qui entrent dans le corps, gastroscopie, colonoscopie, etc., quand un médecin s'équipe pour le faire dans sa clinique parce qu'il n'est pas capable de le faire à l'hôpital, l'équipement coûte à peu près 1 million $», plaide Nicole Pelletier.