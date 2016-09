Golf Town vendu à ses créanciers: plusieurs de ses magasins en péril au Québec

MONTRÉAL – Croulant sous les dettes, le détaillant Golf Town Canada vient d’être racheté par un groupe d'investisseurs dirigé par Fairfax Financial Holdings et Placements CI.

La société mère, Golfsmith International Holdings, fait aussi partie de la transaction. Elle procède en ce moment à une restructuration de 135 millions $ de sa dette, tout en étant protégée, comme Golf Town Canada, par la Cour, contre ses créanciers.

Golf Town exploite 55 magasins au Canada, dont 10 au Québec. Un certain nombre d’entre eux pourraient être fermés ou transformés, mais peu de détails sont connus pour l’instant. Dans son communiqué, Golfsmith indique que «l'acheteur fera l'acquisition de la quasi-totalité des actifs de l'entreprise Golf Town, y compris certains baux, l’inventaire et les fonds de roulement».

La société a l'intention d'utiliser le fruit de cette transaction pour rembourser une partie substantielle de ses créanciers. «Il est prévu que les points de vente de Golf Town qui ne sont pas acquis par l'acheteur dans la transaction seront fermés de manière ordonnée.»

La compagnie refuse de dire quels sont ces «points de vente non acquis».

La chaîne a sept magasins dans la grande région de Montréal, ainsi qu’à Gatineau, Québec, et Vaudreuil-Dorion. Elle emploie 350 personnes à temps plein au pays, et quelque 1100 à temps partiel.

Aux États-Unis, Golfsmith va fermer 20 de ses 109 magasins d’ici la fin du mois d’octobre.

La transaction sera finalisée le 31 octobre.

L’industrie du golf perd du terrain en Amérique du Nord. Golf Town, le plus important détaillant de golf au pays, a perdu 23,8 millions $ US en 2015, sur des ventes de 273,3 millions $ US, selon un document soumis à la Cour, lorsqu’il s’est mis, mercredi, sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers.

Le principal concurrent de Golf Town au pays est Canadian Tire. La rumeur voulait d’ailleurs qu’il achète la chaîne.

Le gestionnaire du régime de retraite des employés municipaux ontariens (Omers) avait acquis Golf Town en 2007, pour 240 millions $, et l'a regroupé avec Golfsmith en 2012.