Selah Sue: Grande voix, ambitions modestes

Partir à la conquête de l'Amérique? Très peu pour Selah Sue. Le succès en Europe suffit pour cette chanteuse belge qui entend privilégier son confort au rythme de vie démentiel d'une star internationale.

Pourtant, sa voix soul - qui rappelle certaines grandes chanteuses américaines -, des ventes de plus de 720 000 exemplaires de son premier album éponyme (2011) et l'accueil chaleureux reçu par son successeur, Reason, ont de quoi chatouiller l'oreille du public d'ici.

«J'aime voyager mais je travaille bien en Europe. Je ne suis pas le genre de personne qui a de grandes ambitions et qui veut quitter son foyer pour avoir une grande carrière. Je veux aussi avoir des enfants. Avoir du succès en Amérique, ce n'est donc pas important, ce serait seulement un bel extra», confie Selah Sue.

N'allez quand même pas croire que l'auteur-compositrice-interprète de 27 ans, originaire de la portion flamande de la Belgique, veut bouder le continent nord-américain.

Elle anticipait d'ailleurs avec bonheur ses retrouvailles avec le public québécois lorsque nous lui avons parlé, quelques jours avant son concert au festival Saint-Roch Expérience, à Québec.

«Ça fait trop longtemps que je ne suis pas allé chanter chez vous. Je suis vraiment tombée en amour avec le Canada. L'énergie du public est incroyable. Tout le monde dans mon équipe a hâte.»

Dépression

Selah Sue n'est pas seulement talentueuse. Elle a aussi le coeur à la bonne place. C'est pourquoi elle a dévoilé qu'elle avait souffert d'une grave dépression quand elle était adolescente.

«Je ne croyais pas que j'aurais un tel impact en parlant de ça. C'est quelque chose qui me donne encore plus de satisfaction qu'un hit sur Internet ou à la radio. Le taux de suicide chez les jeunes en Belgique est le plus élevé en Europe. Je sentais que je devais parler. Je suis la preuve qu'on peut se retrouver dans un profond trou noir et s'en sortir.»

Et avec brio dans son cas puisque qu'en plus de ses deux albums, Selah Sue a déjà eu la chance de faire la première partie du regretté Prince, en novembre 2010. Elle avait même rencontré l'artiste, qui lui avait refilé de précieux conseils, dont le principal était ironiquement... de ne pas prendre de leçons de personne.

«Il m'a aussi dit de me méfier car il y a beaucoup de requins dans l'industrie de la musique. C'est un conseil que j'ai suivi.»

* Selah Sue, en concert jeudi soir le 15 septembre, à l'Impérial Bell. Gabrielle Shonk assure la première partie.