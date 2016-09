Radié parce qu’il refuse de révéler une entente secrète

Le Collège des médecins veut des pouvoirs d’enquête plus grands pour mettre fin aux ententes secrètes qui lient des médecins à des tiers.

Le conseil de discipline vient d’ailleurs de radier le Dr Albert Benhaim, qui refuse de remettre des documents confidentiels. Ce dernier estime que la RAMQ et le Collège veulent l’envoyer «à l’abattoir» et prétend que cela l’a «anéanti». Dans une poursuite déposée l’an dernier, il les somme de cesser les démarches contre lui en plus de réclamer 2,5 M$ en dédommagement.